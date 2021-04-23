https://ria.ru/20210423/polsha-1729602165.html

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

МИД России по принципу взаимности объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 15 мая. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:09

2021-04-23T12:09

2021-04-23T12:33

россия

польша

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. МИД России по принципу взаимности объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 15 мая.Утром посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали на Смоленскую площадь, там ему выразили решительный протест по поводу "провокационных" действий его руководства.Пятнадцатого апреля Варшава признала "нежелательными лицами" трех сотрудников российского посольства. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что происходящее отвечает интересам США, но не Польши.Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Москва реагирует зеркально.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

россия

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2021

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россия, польша