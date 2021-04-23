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Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки
Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки
Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:52
2021-04-23T13:52
2021-04-23T14:17
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу в Москве - первая весенняя гроза, а тучи с грозами будут идти над Москвой в течение нескольких часов. А в субботу произойдет обрушение температуры на 7-8 градусов, под утро температура понизится до плюс 3, поэтому есть вероятность вкрапления мокрого снега в дождь.
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евгений тишковец, москва, общество