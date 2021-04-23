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Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки
Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки
Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:52
2021-04-23T14:17
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу в Москве - первая весенняя гроза, а тучи с грозами будут идти над Москвой в течение нескольких часов. А в субботу произойдет обрушение температуры на 7-8 градусов, под утро температура понизится до плюс 3, поэтому есть вероятность вкрапления мокрого снега в дождь.
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евгений тишковец, москва, общество

Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки

13:52 23.04.2021 (обновлено: 14:17 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек на Красной площади
Молодой человек на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня, можно сказать, что встретилась зима с летом, такое редкое пограничное состояние, чтобы гроза - это летнее опасное явление, и сменилась мокрым снегом уже буквально ночью. Пусть он будет локальным, кратковременным, быстротечным, он будет таять буквально на глазах, но чтобы в течение суток, даже меньше, в одном месте столкнулись гроза и мокрый снег - это удивительное явление", - рассказал Тишковец.
По его словам, в пятницу в Москве - первая весенняя гроза, а тучи с грозами будут идти над Москвой в течение нескольких часов. А в субботу произойдет обрушение температуры на 7-8 градусов, под утро температура понизится до плюс 3, поэтому есть вероятность вкрапления мокрого снега в дождь.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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