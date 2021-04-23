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Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки

Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки

Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:52

2021-04-23T13:52

2021-04-23T14:17

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зима и лето столкнутся в Москве в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу в Москве - первая весенняя гроза, а тучи с грозами будут идти над Москвой в течение нескольких часов. А в субботу произойдет обрушение температуры на 7-8 градусов, под утро температура понизится до плюс 3, поэтому есть вероятность вкрапления мокрого снега в дождь.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество