https://ria.ru/20210423/podlodka-1729579897.html

В Индонезии рассказали о поисках пропавшей подлодки

В Индонезии рассказали о поисках пропавшей подлодки

По меньшей мере 25 индонезийских судов участвуют в поисках пропавшей подлодки ВМС страны, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:06

2021-04-23T10:06

2021-04-23T10:32

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 индонезийских судов участвуют в поисках пропавшей подлодки ВМС страны, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Ахмада Риада.По словам Риада, в настоящее время в поисковой операции задействованы 18 кораблей ВМС Индонезии, 4 судна, относящихся к полиции, и 3 судна национальной поисково-спасательной службы."Мы ожидаем, что (к усилиям по спасению) присоединятся другие, в том числе (суда) от наших иностранных коллег. Сингапурское судно MV Swift Rescue уже в пути, ожидается, что оно присоединится к нам сегодня вечером", - заявил Риад.Он добавил, что Индонезия "приветствует любую помощь" от других стран, но отдает предпочтение судам, оснащенным гидролокаторами.Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего ВС страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Сообщалось, что вблизи места, где находилась подлодка ВМС Индонезии перед исчезновением, было обнаружено нефтяное пятно. Запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы.Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помощь в операции по ее поиску.

https://ria.ru/20210422/podlodka-1729478467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмс индонезии, сингапур (страна), сша, индонезия, в мире