Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/podlodka-1729579897.html
В Индонезии рассказали о поисках пропавшей подлодки
В Индонезии рассказали о поисках пропавшей подлодки
По меньшей мере 25 индонезийских судов участвуют в поисках пропавшей подлодки ВМС страны, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:06
2021-04-23T10:32
россия
вмс индонезии
сингапур (страна)
сша
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729323426_84:0:3298:1808_1920x0_80_0_0_cf5c670ab4a5c95a1c466370f43c9431.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 индонезийских судов участвуют в поисках пропавшей подлодки ВМС страны, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Ахмада Риада.По словам Риада, в настоящее время в поисковой операции задействованы 18 кораблей ВМС Индонезии, 4 судна, относящихся к полиции, и 3 судна национальной поисково-спасательной службы."Мы ожидаем, что (к усилиям по спасению) присоединятся другие, в том числе (суда) от наших иностранных коллег. Сингапурское судно MV Swift Rescue уже в пути, ожидается, что оно присоединится к нам сегодня вечером", - заявил Риад.Он добавил, что Индонезия "приветствует любую помощь" от других стран, но отдает предпочтение судам, оснащенным гидролокаторами.Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего ВС страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Сообщалось, что вблизи места, где находилась подлодка ВМС Индонезии перед исчезновением, было обнаружено нефтяное пятно. Запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы.Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помощь в операции по ее поиску.
https://ria.ru/20210422/podlodka-1729478467.html
россия
сингапур (страна)
сша
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729323426_485:0:2896:1808_1920x0_80_0_0_47fe7ba488b215bb92a9c724e0d8cdcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вмс индонезии, сингапур (страна), сша, индонезия, в мире

В Индонезии рассказали о поисках пропавшей подлодки

10:06 23.04.2021 (обновлено: 10:32 23.04.2021)
 
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara FotoПодводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara Foto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По меньшей мере 25 индонезийских судов участвуют в поисках пропавшей подлодки ВМС страны, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Ахмада Риада.
По словам Риада, в настоящее время в поисковой операции задействованы 18 кораблей ВМС Индонезии, 4 судна, относящихся к полиции, и 3 судна национальной поисково-спасательной службы.
"Мы ожидаем, что (к усилиям по спасению) присоединятся другие, в том числе (суда) от наших иностранных коллег. Сингапурское судно MV Swift Rescue уже в пути, ожидается, что оно присоединится к нам сегодня вечером", - заявил Риад.
Он добавил, что Индонезия "приветствует любую помощь" от других стран, но отдает предпочтение судам, оснащенным гидролокаторами.
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего ВС страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Сообщалось, что вблизи места, где находилась подлодка ВМС Индонезии перед исчезновением, было обнаружено нефтяное пятно. Запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы.
Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помощь в операции по ее поиску.
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 15:34
Индонезийские власти раскрыли детали исчезновения подлодки
 
РоссияВМС ИндонезииСингапур (страна)СШАИндонезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
Лента новостейМолния