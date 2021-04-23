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Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
Бытовой газ в многоквартирном доме — опасная вещь, поэтому его использование сопряжено с массой запретов. К сожалению, мало кто о них знает и тем более... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:15
2021-04-23T03:18
городские инновационные технологии
сергей минко
россия
жкх
природный газ
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бытовой газ в многоквартирном доме — опасная вещь, поэтому его использование сопряжено с массой запретов. К сожалению, мало кто о них знает и тем более исполняет на практике. Между тем, нарушения могут привести к трагедии, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.По его словам, вызывать газовиков необходимо при подключении и отключении любого газового оборудования и в случае перепланировки помещений, где оно находится. Нельзя самому менять конструкцию газовых приборов или их ремонтировать.Нельзя менять устройство вентиляционных систем в помещениях с газовым оборудованием или закрывать вентиляционные каналы. По мнению Минко, систему безопасности в газовой сфере необходимо усиливать, а штрафы за нарушения — ужесточать.
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городские инновационные технологии, сергей минко, россия, жкх, природный газ, общество

Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит

03:15 23.04.2021 (обновлено: 03:18 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бытовой газ в многоквартирном доме — опасная вещь, поэтому его использование сопряжено с массой запретов. К сожалению, мало кто о них знает и тем более исполняет на практике. Между тем, нарушения могут привести к трагедии, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
"Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо", — говорит он.
По его словам, вызывать газовиков необходимо при подключении и отключении любого газового оборудования и в случае перепланировки помещений, где оно находится. Нельзя самому менять конструкцию газовых приборов или их ремонтировать.
Нельзя менять устройство вентиляционных систем в помещениях с газовым оборудованием или закрывать вентиляционные каналы. По мнению Минко, систему безопасности в газовой сфере необходимо усиливать, а штрафы за нарушения — ужесточать.
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Городские инновационные технологииСергей МинкоРоссияЖКХПриродный газОбщество
 
 
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