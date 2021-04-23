https://ria.ru/20210423/perezapusk-1729647982.html

Матвиенко надеется на перезапуск отношений России и США

Матвиенко надеется на перезапуск отношений России и США

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что предложенная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится и позволит... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:56

2021-04-23T14:56

2021-04-23T15:35

россия

валентина матвиенко

джо байден

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сша

в мире

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что предложенная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится и позволит перезапустить отношения стран."Я рассчитываю, что предложенная встреча глав государств состоится, нужна перезагрузка отношений", - сказала спикер. Она уточнила, что речь может идти о формате встречи постоянных членов Совбеза ООН, о которой говорил ранее российский лидер.Говоря о возможной двусторонней встрече лидеров России и США, спикер отметила, что "диалог, конечно, лучше, чем его отсутствие", но такие встречи должны тщательно готовиться. "Уже на стадии подготовки мы должны понимать, что это не будет игра в одни ворота, а это будет уважительный диалог с учетом национальных интересов России. И что этот диалог сможет снять целый ряд наслоений, которые появились в российско-американских отношениях", - отметила парламентарий.Матвиенко также подчеркнула, что введенные против России санкции незаконны, безосновательны и бездоказательны. "Поэтому мы, конечно, воспринимаем такого рода санкции как недружественные шаги в отношении России. Россия адекватно отреагировала на это, потому что никому не позволительно вести себя так, нарушая нормы международного права, и разговаривать с Россией языком угроз", - сказала спикер.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Кроме того, Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.

https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

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вашингтон (город)

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россия, валентина матвиенко, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире