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Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:34
2021-04-23T02:11
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
ренат кузьмин
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
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На Украине объяснили, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может обернуться для украинского лидера потерей власти.Ранее Путин ответил на видеообращение Зеленского, в котором тот предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер отметил, что если глава Украины хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран. Но российские власти готовы в любой момент принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнул Путин.Парламентарий также подчеркнул, что украинские националисты обвинят Зеленского в предательстве в любом случае — если он поедет на переговоры в Москву, и если откажется от предложения российского лидера.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, лнр, вооруженный конфликт на востоке украины, ренат кузьмин, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, украина, в мире

Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным

01:34 23.04.2021 (обновлено: 02:11 23.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может обернуться для украинского лидера потерей власти.
Ранее Путин ответил на видеообращение Зеленского, в котором тот предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер отметил, что если глава Украины хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран. Но российские власти готовы в любой момент принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнул Путин.

"Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами", — написал Кузьмин.

Парламентарий также подчеркнул, что украинские националисты обвинят Зеленского в предательстве в любом случае — если он поедет на переговоры в Москву, и если откажется от предложения российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныРенат КузьминДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваУкраинаВ мире
 
 
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