https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html

Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным

Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T01:34

2021-04-23T01:34

2021-04-23T02:11

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

лнр

вооруженный конфликт на востоке украины

ренат кузьмин

донецкая народная республика

владимир зеленский

владимир путин

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На Украине объяснили, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может обернуться для украинского лидера потерей власти.Ранее Путин ответил на видеообращение Зеленского, в котором тот предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер отметил, что если глава Украины хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран. Но российские власти готовы в любой момент принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнул Путин.Парламентарий также подчеркнул, что украинские националисты обвинят Зеленского в предательстве в любом случае — если он поедет на переговоры в Москву, и если откажется от предложения российского лидера.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/lukashenko-1729532529.html

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донецкая народная республика

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