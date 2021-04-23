Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:34 23.04.2021 (обновлено: 02:11 23.04.2021)
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может обернуться для украинского лидера потерей власти.
Ранее Путин ответил на видеообращение Зеленского, в котором тот предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Российский лидер отметил, что если глава Украины хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран. Но российские власти готовы в любой момент принять Зеленского в Москве для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнул Путин.
"Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами", — написал Кузьмин.
Парламентарий также подчеркнул, что украинские националисты обвинят Зеленского в предательстве в любом случае — если он поедет на переговоры в Москву, и если откажется от предложения российского лидера.