https://ria.ru/20210423/pentagon-1729710685.html
Глава Пентагона предложил Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки
Глава Пентагона предложил Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки
Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с индонезийским коллегой Прабово Субианто предложил дополнительную помощь в поиске пропавшей подлодки ВМС Индонезии, в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:56
2021-04-23T19:56
2021-04-23T19:56
ллойд остин
вмс индонезии
прабово субианто
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с индонезийским коллегой Прабово Субианто предложил дополнительную помощь в поиске пропавшей подлодки ВМС Индонезии, в том числе предоставление подводной поисковой техники, говорится в заявлении минобороны США.Остин выразил обеспокоенность в связи с пропажей субмарины и неизвестной судьбой 53 человек на борту."Они (министры) обсудили недавнюю отправку самолета P-8 Poseidon для помощи в поисках. Министр Остин предложил оказать дополнительную помощь, которая может включать подводные поисковые средства", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.Министр обороны Индонезии поблагодарил Остина за помощь США.Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего ВС страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Сообщалось, что вблизи места, где находилась подлодка ВМС Индонезии перед исчезновением, было обнаружено нефтяное пятно. Запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы.Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помощь в операции по ее поиску.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/indoneziya-1729626936.html
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ллойд остин, вмс индонезии, прабово субианто, министерство обороны сша, сша, в мире