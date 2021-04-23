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В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
Минтруд предлагает упростить назначение социальных пенсий малочисленным народам Севера, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T02:52
2021-04-23T07:21
россия
пенсионеры
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минтруд предлагает упростить назначение социальных пенсий малочисленным народам Севера, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Министерство хочет внести поправки в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Согласно документу, социальную пенсию по старости представителям этих народов будут устанавливать на основании сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.Как уточняет "Парламентская газета", этот список формирует и ведет Федеральное агентство по делам национальностей. Граждане, желающие попасть в перечень, должны обратиться в местные органы власти и предоставить свои личные данные, сведения о месте рождения и месте жительства, наименовании малочисленного народа.По данным издания, сейчас для получения такой пенсии представители малочисленных народов Севера должны подтвердить свой статус и место проживания, для чего необходим паспорт или свидетельство о рождении с указанием национальности. Если сведения о национальности не указаны, то можно предоставить справку от общины коренных малочисленных народов или местной администрации.
https://ria.ru/20210422/pensiya-1729388877.html
https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html
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россия, пенсионеры, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан

02:52 23.04.2021 (обновлено: 07:21 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минтруд предлагает упростить назначение социальных пенсий малочисленным народам Севера, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство хочет внести поправки в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Согласно документу, социальную пенсию по старости представителям этих народов будут устанавливать на основании сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Как уточняет "Парламентская газета", этот список формирует и ведет Федеральное агентство по делам национальностей. Граждане, желающие попасть в перечень, должны обратиться в местные органы власти и предоставить свои личные данные, сведения о месте рождения и месте жительства, наименовании малочисленного народа.
По данным издания, сейчас для получения такой пенсии представители малочисленных народов Севера должны подтвердить свой статус и место проживания, для чего необходим паспорт или свидетельство о рождении с указанием национальности. Если сведения о национальности не указаны, то можно предоставить справку от общины коренных малочисленных народов или местной администрации.
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РоссияПенсионерыПенсииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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