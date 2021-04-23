https://ria.ru/20210423/pensiya-1729563501.html

В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан

В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан

Минтруд предлагает упростить назначение социальных пенсий малочисленным народам Севера, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T02:52

2021-04-23T02:52

2021-04-23T07:21

россия

пенсионеры

пенсии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минтруд предлагает упростить назначение социальных пенсий малочисленным народам Севера, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Министерство хочет внести поправки в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Согласно документу, социальную пенсию по старости представителям этих народов будут устанавливать на основании сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.Как уточняет "Парламентская газета", этот список формирует и ведет Федеральное агентство по делам национальностей. Граждане, желающие попасть в перечень, должны обратиться в местные органы власти и предоставить свои личные данные, сведения о месте рождения и месте жительства, наименовании малочисленного народа.По данным издания, сейчас для получения такой пенсии представители малочисленных народов Севера должны подтвердить свой статус и место проживания, для чего необходим паспорт или свидетельство о рождении с указанием национальности. Если сведения о национальности не указаны, то можно предоставить справку от общины коренных малочисленных народов или местной администрации.

https://ria.ru/20210422/pensiya-1729388877.html

https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионеры, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество