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Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
Рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая могут прежде всего те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T02:15
2021-04-23T10:08
юлия финогенова
россия
пенсии
рэу имени г. в. плеханова
общество
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Стало известно, кому увеличат пенсии с 1 мая
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая могут прежде всего те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, выплаты таким пенсионерам индексируют с начала месяца, следующего за увольнением, но по факту они получают эту прибавку с задержкой в три месяца. Кроме того, ежемесячные доплаты начнут получать члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также некоторые категории работников угольной промышленности.Она подчеркнула, что для получения этих денег пенсионеры должны были с 1 января до 31 марта подать заявление. И наконец, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, которую с 1 апреля проиндексировали на 3,4 процента. Это распространяется на тех, у кого нет официально подтвержденного трудового стажа, инвалиды и потерявшие кормильца.
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юлия финогенова, россия, пенсии, рэу имени г. в. плеханова, общество

Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая

02:15 23.04.2021 (обновлено: 10:08 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая могут прежде всего те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, выплаты таким пенсионерам индексируют с начала месяца, следующего за увольнением, но по факту они получают эту прибавку с задержкой в три месяца.
Кроме того, ежемесячные доплаты начнут получать члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также некоторые категории работников угольной промышленности.

"Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда", — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что для получения этих денег пенсионеры должны были с 1 января до 31 марта подать заявление.
И наконец, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, которую с 1 апреля проиндексировали на 3,4 процента. Это распространяется на тех, у кого нет официально подтвержденного трудового стажа, инвалиды и потерявшие кормильца.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 02:19
Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
 
Юлия ФиногеноваРоссияПенсииРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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