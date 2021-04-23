https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html
Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
Рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая могут прежде всего те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T02:15
2021-04-23T02:15
2021-04-23T10:08
юлия финогенова
россия
пенсии
рэу имени г. в. плеханова
общество
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Стало известно, кому увеличат пенсии с 1 мая
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая могут прежде всего те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, выплаты таким пенсионерам индексируют с начала месяца, следующего за увольнением, но по факту они получают эту прибавку с задержкой в три месяца. Кроме того, ежемесячные доплаты начнут получать члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также некоторые категории работников угольной промышленности.Она подчеркнула, что для получения этих денег пенсионеры должны были с 1 января до 31 марта подать заявление. И наконец, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, которую с 1 апреля проиндексировали на 3,4 процента. Это распространяется на тех, у кого нет официально подтвержденного трудового стажа, инвалиды и потерявшие кормильца.
https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html
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юлия финогенова, россия, пенсии, рэу имени г. в. плеханова, общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая могут прежде всего те, кто завершил трудовую деятельность несколько месяцев назад, рассказала агентству "Прайм
" профессор кафедры финансов и цен РЭУ
имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, выплаты таким пенсионерам индексируют с начала месяца, следующего за увольнением, но по факту они получают эту прибавку с задержкой в три месяца.
Кроме того, ежемесячные доплаты начнут получать члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также некоторые категории работников угольной промышленности.
"Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда", — пояснила эксперт.
Она подчеркнула, что для получения этих денег пенсионеры должны были с 1 января до 31 марта подать заявление.
И наконец, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, которую с 1 апреля проиндексировали на 3,4 процента. Это распространяется на тех, у кого нет официально подтвержденного трудового стажа, инвалиды и потерявшие кормильца.