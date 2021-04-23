https://ria.ru/20210423/pantsir-1729719071.html

Эксперт назвал турецкий ролик с уничтожением "Панциря" войной мультиков

Эксперт назвал турецкий ролик с уничтожением "Панциря" войной мультиков

Турецкий ролик с уничтожением "Панциря" разрабатываемым беспилотником Akıncı относится к "войне мультиков", подобные выдуманные сюжеты невозможны в реальном... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:47

2021-04-23T21:47

2021-04-23T21:47

россия

зрс с-350 "витязь"

виктор мураховский

roketsan

панцирь-с1

с-400 «триумф»

турция

сша

безопасность

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Турецкий ролик с уничтожением "Панциря" разрабатываемым беспилотником Akıncı относится к "войне мультиков", подобные выдуманные сюжеты невозможны в реальном бою, сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский. Турецкая оборонная компания Roketsan показала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новый беспилотник Akıncı уничтожает цель, напоминающую российский комплекс ПВО "Панцирь-С1"."Война мультиков", где рекламируемыми образцами оружия поражается реально существующая техника, имеющая конкретную страну принадлежности, раньше была уделом блогеров. Сейчас этот жанр начал активно использоваться различными компаниями – производителями. В частности, США этим занимались некоторое время назад. Я не считаю это правильным и приемлемым, но сегодня есть такая тенденция", - сказал Мураховский.При этом, подчеркнул эксперт, когда распиаренные подобным образом образцы вооружений применяются на практике, их достоинства становятся не столь очевидными. "Что касается конкретно беспилотников Турции, то при реальных боевых действиях с противником, у которого есть хотя бы минимально организованная система ПВО, оказывается, что турецкие беспилотники, включая Bayraktar, летать и действовать в этом пространстве не могут", - пояснил главный редактор "Арсенала Отечества".Мураховский уточнил, что указанные рекламные ролики нужно отличать от объективного моделирования боевых действий, которое, например, используется в генеральных штатах различных стран и учитывает тысячи параметров. Он подчеркнул, что "в рамках "войны мультиков" противопоставление образцов вооружения производится методически неправильно, и на войне так никогда не бывает". Традиционно при таком подходе всего один из параметров какого-либо образца оружия вытаскивают на первый план, и заявляют как якобы ключевой, пояснил он."Турецкая компания рекламирует один из своих боеприпасов с дальностью в 30 километров, в результате считается, что это ставит под угрозу выживаемость систем ПВО. При этом упускается из виду, что ПВО является именно системой, где имеет значение ее эшелонированность и способность бороться с самими носителями. Да, у "Панциря" дальность действия 20 км, а у упомянутого турецкого боеприпаса дальность 30 км. Но только в реальной ситуации носитель этого боеприпаса будут сбивать на дальностях от 50-70 километр и дальше комплексами С-350 "Витязь" или С-400, действующими как раз в рамках системы ПВО. Вряд ли носитель боеприпаса, будь то Bayraktar или Akıncı, получит возможность подобраться к "Панцирю" на дистанцию пуска при действиях против развитой эшелонированной системы ПВО, он будет сбит раньше", - отметил эксперт.Другой важный момент, который у многих "специалистов" обычно выпадает из поля зрения, добавил Мураховский, состоит в том, что борьба с беспилотниками и другими носителями авиационных средств поражения, будет вестись не только тогда, когда они уже в воздухе."В современном общевойсковом бою все взаимосвязано, поэтому для борьбы с дронами и пилотируемой авиацией противника будут также наноситься удары по аэродромам их базирования, будут выводиться из строя пункты управления и командные пункты, которые организуют работу средств воздушного нападения. Будут широко задействованы системы РЭБ, маскировки, маневрирования силами и так далее, и тому подобное, тут целую лекцию можно прочесть", - сказал он."Учитывая сказанное, ролик, запущенный компанией Roketsan, – это просто вырванный из контекста идеальный случай, который не имеет никакого отношения к реальным возможностям указанной техники и тактике ее применения в бою. На практике никогда не происходит прямого противостояние двух конкретных образцов техники, что называется, в одиночку, вне других элементов боевого построения", - подытожил военный эксперт.

https://ria.ru/20210411/pretenzii-1727786188.html

https://ria.ru/20210326/bayden-1602902997.html

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турция

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россия, зрс с-350 "витязь", виктор мураховский, roketsan, панцирь-с1, с-400 «триумф», турция, сша, безопасность