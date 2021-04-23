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СМИ высмеяло "оплошность Вашингтона", допущенную во время речи Путина
СМИ высмеяло "оплошность Вашингтона", допущенную во время речи Путина
Немецкая газета Die Welt сочла технический уровень прошедшего накануне онлайн-саммита по климату низким, а также отметила "досадную оплошность", допущенную... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T22:00
2021-04-23T22:36
россия
энтони блинкен
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкая газета Die Welt сочла технический уровень прошедшего накануне онлайн-саммита по климату низким, а также отметила "досадную оплошность", допущенную организаторами во время выступления Владимира Путина. На саммите вывели Путина в эфир раньше времени, прервав речь французского президента Эммануэля Макрона. После выступления президента России госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за технический сбой.Die Welt подчеркнула, что такая ошибка на фоне напряженных отношений США и России могла бы перерасти в политический скандал, если бы произошла во времена президентства Дональда Трампа.Немецкие журналисты также отметили и ряд других неисправностей, которые произошли на онлайн-саммите. Например, речь вице-президента Камалы Харрис и начало выступления Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени. Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22—23 апреля. Как сообщал Белый дом, Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.Путин в своем выступлении отметил, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. Президент заявил, что страна реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.В свою очередь, президент США Джо Байден выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере проблем климата. Он признался, что его обрадовал призыв Путина к мировому сообществу работать вместе в продвижении сокращения углекислого газа.
https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html
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россия, энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ высмеяло "оплошность Вашингтона", допущенную во время речи Путина

22:00 23.04.2021 (обновлено: 22:36 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкая газета Die Welt сочла технический уровень прошедшего накануне онлайн-саммита по климату низким, а также отметила "досадную оплошность", допущенную организаторами во время выступления Владимира Путина.
На саммите вывели Путина в эфир раньше времени, прервав речь французского президента Эммануэля Макрона. После выступления президента России госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за технический сбой.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Байден назвал нынешнее десятилетие решающим в борьбе с изменением климата
Die Welt подчеркнула, что такая ошибка на фоне напряженных отношений США и России могла бы перерасти в политический скандал, если бы произошла во времена президентства Дональда Трампа.
Немецкие журналисты также отметили и ряд других неисправностей, которые произошли на онлайн-саммите. Например, речь вице-президента Камалы Харрис и начало выступления Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени.
Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22—23 апреля. Как сообщал Белый дом, Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Байден перепутал слова во время выступления
Путин в своем выступлении отметил, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата.
Президент заявил, что страна реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.
В свою очередь, президент США Джо Байден выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере проблем климата. Он признался, что его обрадовал призыв Путина к мировому сообществу работать вместе в продвижении сокращения углекислого газа.
 
РоссияЭнтони БлинкенДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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