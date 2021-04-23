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Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах
Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ориентации регионов на аккуратное снятие ограничений по коронавирусу, исходя из ситуации на месте. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:21
2021-04-23T13:21
2021-04-23T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ориентации регионов на аккуратное снятие ограничений по коронавирусу, исходя из ситуации на месте."Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое... происходит и, конечно, призывали граждан вакцинироваться", - сказала Голикова на совещании у президента.
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