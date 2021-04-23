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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/ogranicheniya-1729620307.html
Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах
Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ориентации регионов на аккуратное снятие ограничений по коронавирусу, исходя из ситуации на месте. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:21
2021-04-23T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ориентации регионов на аккуратное снятие ограничений по коронавирусу, исходя из ситуации на месте."Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое... происходит и, конечно, призывали граждан вакцинироваться", - сказала Голикова на совещании у президента.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах

13:21 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ориентации регионов на аккуратное снятие ограничений по коронавирусу, исходя из ситуации на месте.
"Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое... происходит и, конечно, призывали граждан вакцинироваться", - сказала Голикова на совещании у президента.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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