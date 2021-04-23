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Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле
Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле
Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:55
2021-04-23T23:55
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.Ранее сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в кибуце Кисуфим и в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля."Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, одна из них была перехвачена системой "Железный купол". Две другие ракеты разорвались около забора безопасности", - говорится в сообщении.
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сектор газа, израиль, в мире

Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле

23:55 23.04.2021
 
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Dan Balilty
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
Ранее сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в кибуце Кисуфим и в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября 2020, 18:56
Нетаньяху предупредил сектор Газа о последствиях ракетных обстрелов
"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, одна из них была перехвачена системой "Железный купол". Две другие ракеты разорвались около забора безопасности", - говорится в сообщении.
 
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