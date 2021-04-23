https://ria.ru/20210423/obstrel-1729726015.html
Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле
Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле
Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:55
2021-04-23T23:55
2021-04-23T23:55
сектор газа
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148749/94/1487499412_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_ab122330bedd8b24a4e9ccdd8d78f44d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.Ранее сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в кибуце Кисуфим и в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля."Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, одна из них была перехвачена системой "Железный купол". Две другие ракеты разорвались около забора безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201115/obstrel-1584733074.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148749/94/1487499412_99:0:1580:1111_1920x0_80_0_0_173d03361fff76ba0bf8c9fb1b417c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, израиль, в мире