https://ria.ru/20210423/obstrel-1729726015.html

Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле

Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле

Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T23:55

2021-04-23T23:55

2021-04-23T23:55

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.Ранее сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в кибуце Кисуфим и в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля."Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, одна из них была перехвачена системой "Железный купол". Две другие ракеты разорвались около забора безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201115/obstrel-1584733074.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, израиль, в мире