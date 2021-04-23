https://ria.ru/20210423/obstrel-1729725634.html

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле окраин Донецка

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле окраин Донецка

Украинские силовики выпустили в пятницу десять снарядов по окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T23:42

2021-04-23T23:42

2021-04-23T23:42

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские силовики выпустили в пятницу десять снарядов по окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 21.40 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении Старомихайловики (окраины Донецка - ред.) . Выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - сказал представитель ведомства.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, в мире