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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле окраин Горловки
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле окраин Горловки
Украинские силовики обстреляли окраины Горловки из артиллерии и минометов, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:13
2021-04-23T09:13
2021-04-23T09:13
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Горловки из артиллерии и минометов, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня."С 7.15 до 7.40 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселков шахты " 6/7" и шахты "Южная" на окраинах Горловки. Выпущено 33 мины и снаряда калибром 152, 120 и 82 миллиметра ", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире