Al-Sumaria: в Багдаде обстреляли американскую военную базу
00:23 23.04.2021 (обновлено: 10:30 23.04.2021)
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
КАИР, 23 апр — РИА Новости. Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу, передает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Тремя ракетами была обстреляна американская военная база рядом с аэропортом Багдада", — заявил собеседник канала.
Он добавил, что одна ракета упала недалеко от взлетно-посадочной полосы базы.
По данным телеканала al-Mayadeen, речь идет о базе Victory.
Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи ранее заявил, что Багдад и Вашингтон договорились о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также государства обсудили возможность выведения боевых подразделений США и коалиции из этой страны. Время определят позднее на технических консультациях.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился ранее сформировать технический комитет для переговоров со Штатами о механизмах и сроках реализации итогов стратегического диалога, в том числе о выводе американских войск из страны.
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