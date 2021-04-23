https://ria.ru/20210423/obstrel-1729560732.html

Al-Sumaria: в Багдаде обстреляли американскую военную базу

Al-Sumaria: в Багдаде обстреляли американскую военную базу

Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу, передает телеканал al-Sumaria со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T00:23

2021-04-23T00:23

2021-04-23T10:30

мустафа аль-каземи

багдад (город)

ирак

сша

в мире

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КАИР, 23 апр — РИА Новости. Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу, передает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.Он добавил, что одна ракета упала недалеко от взлетно-посадочной полосы базы.По данным телеканала al-Mayadeen, речь идет о базе Victory.Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи ранее заявил, что Багдад и Вашингтон договорились о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также государства обсудили возможность выведения боевых подразделений США и коалиции из этой страны. Время определят позднее на технических консультациях.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился ранее сформировать технический комитет для переговоров со Штатами о механизмах и сроках реализации итогов стратегического диалога, в том числе о выводе американских войск из страны.

https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html

багдад (город)

ирак

сша

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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, сша, в мире