https://ria.ru/20210423/nastavnik-1729095545.html

"Она мне как семья": для чего воспитанникам детдомов наставники

"Она мне как семья": для чего воспитанникам детдомов наставники

Впервые мысль стать наставницей ребенка из детского дома пришла Наталье более 10 лет назад. Как рассказывает она сама, эта тема ей всегда казалась важной и... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:00

2021-04-23T10:00

2021-04-23T10:04

взрослый рядом

наставничество

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 апр — РИА. Впервые мысль стать наставницей ребенка из детского дома пришла Наталье более 10 лет назад. Как рассказывает она сама, эта тема ей всегда казалась важной и нужной, но пришла она к этому не сразу, так как была не слишком активна. Все изменила, как это часто бывает, встреча с "правильными людьми" из фонда "Старшие Братья Старшие Сестры".Программой наставничества детей фонд занимается уже порядка 18 лет, и за это время было сформировано порядка 2000 пар наставник – ребенок, которые успешно общаются."Участниками становятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Обычно это ребята из детских домов, интернатов, приютов, из приемных семей и обычные взрослые, которые готовы помогать ребятам адаптироваться к жизни", – отметила Маргарита Айрапетова, куратор-психолог программы наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры".Первая встречаС подопечным Темой она познакомилась в 2012 году, ему уже было 15 лет. Перед началом работы с мальчиком она прошла специальный обучающий тренинг для кандидатов в наставники, а также у нее уже был собственный жизненный и родительский опыт.Наталья признается, что вначале нелегко давалось узнать, что нравится ребенку, как с ним общаться и при этом не "ломать"."В нашу первую встречу я сильно нервничал, так как не знал, как все пройдет, что это будет за человек, понравлюсь ли я ему. В голове было столько вопросов, но после нашего общения я сразу почувствовал, что могу ей доверять, бояться нечего", – вспоминает Тема.Наставница с первой встречи произвела положительное впечатление на мальчика, она показалась ему "мудрым, добрым и духовно сильным человеком".Чувство привязанностиНо были и проблемные моменты: по словам Натальи, заниматься воспитанием не своего ребенка намного сложнее, ведь она с подопечным встретилась, когда тот был подростком в сложной жизненной ситуации."На него уже успели повлиять другие взрослые, и не всегда положительно – члены семьи, какими бы они ни были, работники детского дома. Это все создавало определенную сложность", – пояснила она.Как и всем наставникам, ей пришлось столкнуться с проблемой доверия ребенка незнакомому человеку. В какой-то момент общения они подошли к "границе".Как отмечает куратор-психолог фонда, подобная проблема встречается почти в каждой паре. Решить ее можно, только если все взрослые – куратор, наставник, команда фонда, воспитатели детского дома, где ребенок живет, – делятся между собой историей подопечного и прорабатывают тактику взаимодействия.Тактика "Мир! Дружба! Жвачка!"С самого начала Наталья общалась с Артемом как с обычным ребенком, а не как с подопечным: спрашивала, что интересно ему, и от этого отталкивалась, постепенно продвигала более полезные и практичные занятия.Даже сейчас, спустя восемь лет, Артем с теплотой вспоминает время, проведенное вместе с Натальей и ее семьей."Мы очень много путешествовали, ходили на выставки и в театры. Самым запоминающимся моментом для меня были путешествия", – вспоминает он.Но это не единственный сценарий общения, как рассказали в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры". Некоторые наставники делают упор на профессиональном ориентировании – они показывают свою работу, производство, свой рабочий коллектив. Иногда наставники знакомят со своими друзьями, но только если те готовы общаться с ребенком.Достижение на двоихСейчас наставница и подопечный продолжают общаться, несмотря на то что у молодого человека много учебы. Он успешно поступил и сейчас грызет гранит науки на третьем курсе в Университете промышленных технологий и дизайна."Я считаю, что Наталья сделала мою жизнь лучше, ярче и интереснее. Только благодаря ее советам я не побоялся поступить в вуз, хотя в школе учился на тройки, стал больше в себя верить, а также раскрыл художественные таланты", – делится Артем.Несмотря на категоричность юноши, наставница была о нем другого, лучшего мнения.По ее словам, опыт наставничества дал ей отличную возможность реализоваться."Это выплеск энергии, мне хотелось что-то сделать и чем-то поделиться с другими. Мне безумно нравится, что мы и сейчас поддерживаем общение с Темой", – говорит она.Артем считает, что судьба свела его не просто с замечательной наставницей, но и с тем, кто стал ему действительно близок: "Я уже не считаю Наталью наставником, она мне как семья".

https://ria.ru/20210405/nastavnichestvo-1603821123.html

https://ria.ru/20210408/alshanskaya-1727168948.html

https://ria.ru/20210413/nastavnichestvo-1727210811.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наставничество, санкт-петербург