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Взрослый рядом - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Взрослый рядом
https://ria.ru/20210423/nastavnik-1729095545.html
"Она мне как семья": для чего воспитанникам детдомов наставники
"Она мне как семья": для чего воспитанникам детдомов наставники
Впервые мысль стать наставницей ребенка из детского дома пришла Наталье более 10 лет назад. Как рассказывает она сама, эта тема ей всегда казалась важной и... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:00
2021-04-23T10:04
взрослый рядом
наставничество
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 апр — РИА. Впервые мысль стать наставницей ребенка из детского дома пришла Наталье более 10 лет назад. Как рассказывает она сама, эта тема ей всегда казалась важной и нужной, но пришла она к этому не сразу, так как была не слишком активна. Все изменила, как это часто бывает, встреча с "правильными людьми" из фонда "Старшие Братья Старшие Сестры".Программой наставничества детей фонд занимается уже порядка 18 лет, и за это время было сформировано порядка 2000 пар наставник – ребенок, которые успешно общаются."Участниками становятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Обычно это ребята из детских домов, интернатов, приютов, из приемных семей и обычные взрослые, которые готовы помогать ребятам адаптироваться к жизни", – отметила Маргарита Айрапетова, куратор-психолог программы наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры".Первая встречаС подопечным Темой она познакомилась в 2012 году, ему уже было 15 лет. Перед началом работы с мальчиком она прошла специальный обучающий тренинг для кандидатов в наставники, а также у нее уже был собственный жизненный и родительский опыт.Наталья признается, что вначале нелегко давалось узнать, что нравится ребенку, как с ним общаться и при этом не "ломать"."В нашу первую встречу я сильно нервничал, так как не знал, как все пройдет, что это будет за человек, понравлюсь ли я ему. В голове было столько вопросов, но после нашего общения я сразу почувствовал, что могу ей доверять, бояться нечего", – вспоминает Тема.Наставница с первой встречи произвела положительное впечатление на мальчика, она показалась ему "мудрым, добрым и духовно сильным человеком".Чувство привязанностиНо были и проблемные моменты: по словам Натальи, заниматься воспитанием не своего ребенка намного сложнее, ведь она с подопечным встретилась, когда тот был подростком в сложной жизненной ситуации."На него уже успели повлиять другие взрослые, и не всегда положительно – члены семьи, какими бы они ни были, работники детского дома. Это все создавало определенную сложность", – пояснила она.Как и всем наставникам, ей пришлось столкнуться с проблемой доверия ребенка незнакомому человеку. В какой-то момент общения они подошли к "границе".Как отмечает куратор-психолог фонда, подобная проблема встречается почти в каждой паре. Решить ее можно, только если все взрослые – куратор, наставник, команда фонда, воспитатели детского дома, где ребенок живет, – делятся между собой историей подопечного и прорабатывают тактику взаимодействия.Тактика "Мир! Дружба! Жвачка!"С самого начала Наталья общалась с Артемом как с обычным ребенком, а не как с подопечным: спрашивала, что интересно ему, и от этого отталкивалась, постепенно продвигала более полезные и практичные занятия.Даже сейчас, спустя восемь лет, Артем с теплотой вспоминает время, проведенное вместе с Натальей и ее семьей."Мы очень много путешествовали, ходили на выставки и в театры. Самым запоминающимся моментом для меня были путешествия", – вспоминает он.Но это не единственный сценарий общения, как рассказали в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры". Некоторые наставники делают упор на профессиональном ориентировании – они показывают свою работу, производство, свой рабочий коллектив. Иногда наставники знакомят со своими друзьями, но только если те готовы общаться с ребенком.Достижение на двоихСейчас наставница и подопечный продолжают общаться, несмотря на то что у молодого человека много учебы. Он успешно поступил и сейчас грызет гранит науки на третьем курсе в Университете промышленных технологий и дизайна."Я считаю, что Наталья сделала мою жизнь лучше, ярче и интереснее. Только благодаря ее советам я не побоялся поступить в вуз, хотя в школе учился на тройки, стал больше в себя верить, а также раскрыл художественные таланты", – делится Артем.Несмотря на категоричность юноши, наставница была о нем другого, лучшего мнения.По ее словам, опыт наставничества дал ей отличную возможность реализоваться."Это выплеск энергии, мне хотелось что-то сделать и чем-то поделиться с другими. Мне безумно нравится, что мы и сейчас поддерживаем общение с Темой", – говорит она.Артем считает, что судьба свела его не просто с замечательной наставницей, но и с тем, кто стал ему действительно близок: "Я уже не считаю Наталью наставником, она мне как семья".
https://ria.ru/20210405/nastavnichestvo-1603821123.html
https://ria.ru/20210408/alshanskaya-1727168948.html
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наставничество, санкт-петербург

"Она мне как семья": для чего воспитанникам детдомов наставники

10:00 23.04.2021 (обновлено: 10:04 23.04.2021)
 
© Depositphotos / petrograd99Подросток общается с взрослым
Подросток общается с взрослым - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / petrograd99
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МОСКВА, 23 апр — РИА. Впервые мысль стать наставницей ребенка из детского дома пришла Наталье более 10 лет назад. Как рассказывает она сама, эта тема ей всегда казалась важной и нужной, но пришла она к этому не сразу, так как была не слишком активна. Все изменила, как это часто бывает, встреча с "правильными людьми" из фонда "Старшие Братья Старшие Сестры".
"Когда встретила организацию, которая показалась мне очень достойной, я решила, что этот час настал", – рассказала Наталья в интервью проекту "Взрослый рядом".
Программой наставничества детей фонд занимается уже порядка 18 лет, и за это время было сформировано порядка 2000 пар наставник – ребенок, которые успешно общаются.
"Участниками становятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Обычно это ребята из детских домов, интернатов, приютов, из приемных семей и обычные взрослые, которые готовы помогать ребятам адаптироваться к жизни", – отметила Маргарита Айрапетова, куратор-психолог программы наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры".

Первая встреча

С подопечным Темой она познакомилась в 2012 году, ему уже было 15 лет. Перед началом работы с мальчиком она прошла специальный обучающий тренинг для кандидатов в наставники, а также у нее уже был собственный жизненный и родительский опыт.
"К тому времени у меня уже была достаточно взрослая дочь. Я прекрасно понимала, что такое дети вообще, что такое дети-подростки, ну и какое-то представление, чисто на жизненном опыте, кто такие дети-сироты", – поделилась она.
Наталья признается, что вначале нелегко давалось узнать, что нравится ребенку, как с ним общаться и при этом не "ломать".
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"В нашу первую встречу я сильно нервничал, так как не знал, как все пройдет, что это будет за человек, понравлюсь ли я ему. В голове было столько вопросов, но после нашего общения я сразу почувствовал, что могу ей доверять, бояться нечего", – вспоминает Тема.
Наставница с первой встречи произвела положительное впечатление на мальчика, она показалась ему "мудрым, добрым и духовно сильным человеком".
"Особенно мне запомнился ее голос, такой уверенный и четкий, – рассказал он. – Было очевидно, что этот человек много общается с разными людьми и точно знает, как грамотно себя преподнести. Могу сказать, что тогда она произвела на меня сильное впечатление".

Чувство привязанности

Но были и проблемные моменты: по словам Натальи, заниматься воспитанием не своего ребенка намного сложнее, ведь она с подопечным встретилась, когда тот был подростком в сложной жизненной ситуации.
"На него уже успели повлиять другие взрослые, и не всегда положительно – члены семьи, какими бы они ни были, работники детского дома. Это все создавало определенную сложность", – пояснила она.
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Как и всем наставникам, ей пришлось столкнуться с проблемой доверия ребенка незнакомому человеку. В какой-то момент общения они подошли к "границе".
"У этих ребят нарушено чувство привязанности к взрослым, поэтому, когда кто-то ими начинает сильно интересоваться, это кажется чем-то сильно давящим. Но нам быстро удалось это преодолеть", – поделилась наставница.
Как отмечает куратор-психолог фонда, подобная проблема встречается почти в каждой паре. Решить ее можно, только если все взрослые – куратор, наставник, команда фонда, воспитатели детского дома, где ребенок живет, – делятся между собой историей подопечного и прорабатывают тактику взаимодействия.
"Задача фонда – это "прокачать" наставника. У него должно быть внутреннее желание принимать ребенка, даже когда тот его отвергает. Понять, что ребенок прошел сложный путь, у него есть свой негативный бэкграунд в общении со взрослыми и этот этап просто нужно переждать, а не обижаться", – комментирует Маргарита.

Тактика "Мир! Дружба! Жвачка!"

С самого начала Наталья общалась с Артемом как с обычным ребенком, а не как с подопечным: спрашивала, что интересно ему, и от этого отталкивалась, постепенно продвигала более полезные и практичные занятия.
"Образование, походы в музей, кино или на выставку – все это я ему показывала. Конечно, многое он уже видел и знал, но только в том формате, который мог предложить детский дом. Я ввела его в свой круг, мы делали то, чем занимается моя семья: вместе ездили, он приходил ко мне домой и видел, как живет семья. У меня он узнавал, что такое нормальная, не детдомовская жизнь", – рассказала она.
Даже сейчас, спустя восемь лет, Артем с теплотой вспоминает время, проведенное вместе с Натальей и ее семьей.
"Мы очень много путешествовали, ходили на выставки и в театры. Самым запоминающимся моментом для меня были путешествия", – вспоминает он.
Но это не единственный сценарий общения, как рассказали в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры". Некоторые наставники делают упор на профессиональном ориентировании – они показывают свою работу, производство, свой рабочий коллектив. Иногда наставники знакомят со своими друзьями, но только если те готовы общаться с ребенком.
"У нас нет такой задачи – внедрить ребенка именно в семью, есть и другие сценарии – походы в музеи, в кино, на работу. Большинство детей не социализированы, и даже такие простые вещи могут им показаться чем-то грандиозным и вызвать сильные эмоции. К этому нужно быть готовым", – отмечает Маргарита Айрапетова, куратор-психолог программы наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры".

Достижение на двоих

Сейчас наставница и подопечный продолжают общаться, несмотря на то что у молодого человека много учебы. Он успешно поступил и сейчас грызет гранит науки на третьем курсе в Университете промышленных технологий и дизайна.
"Я считаю, что Наталья сделала мою жизнь лучше, ярче и интереснее. Только благодаря ее советам я не побоялся поступить в вуз, хотя в школе учился на тройки, стал больше в себя верить, а также раскрыл художественные таланты", – делится Артем.
Несмотря на категоричность юноши, наставница была о нем другого, лучшего мнения.
"У него хорошие человеческие устои, но я не могу сказать, что он этого добился только благодаря мне. Это, скорее, было удачное сочетание того, когда он сам чего-то хотел, и моей поддержки", – отметила Наталья.
По ее словам, опыт наставничества дал ей отличную возможность реализоваться.
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"Это выплеск энергии, мне хотелось что-то сделать и чем-то поделиться с другими. Мне безумно нравится, что мы и сейчас поддерживаем общение с Темой", – говорит она.
Артем считает, что судьба свела его не просто с замечательной наставницей, но и с тем, кто стал ему действительно близок: "Я уже не считаю Наталью наставником, она мне как семья".
 
Взрослый рядомНаставничествоСанкт-Петербург
 
 
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