"Она мне как семья": для чего воспитанникам детдомов наставники
10:00 23.04.2021 (обновлено: 10:04 23.04.2021)
МОСКВА, 23 апр — РИА. Впервые мысль стать наставницей ребенка из детского дома пришла Наталье более 10 лет назад. Как рассказывает она сама, эта тема ей всегда казалась важной и нужной, но пришла она к этому не сразу, так как была не слишком активна. Все изменила, как это часто бывает, встреча с "правильными людьми" из фонда "Старшие Братья Старшие Сестры".
"Когда встретила организацию, которая показалась мне очень достойной, я решила, что этот час настал", – рассказала Наталья в интервью проекту "Взрослый рядом".
Программой наставничества детей фонд занимается уже порядка 18 лет, и за это время было сформировано порядка 2000 пар наставник – ребенок, которые успешно общаются.
"Участниками становятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Обычно это ребята из детских домов, интернатов, приютов, из приемных семей и обычные взрослые, которые готовы помогать ребятам адаптироваться к жизни", – отметила Маргарита Айрапетова, куратор-психолог программы наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры".
Первая встреча
С подопечным Темой она познакомилась в 2012 году, ему уже было 15 лет. Перед началом работы с мальчиком она прошла специальный обучающий тренинг для кандидатов в наставники, а также у нее уже был собственный жизненный и родительский опыт.
"К тому времени у меня уже была достаточно взрослая дочь. Я прекрасно понимала, что такое дети вообще, что такое дети-подростки, ну и какое-то представление, чисто на жизненном опыте, кто такие дети-сироты", – поделилась она.
Наталья признается, что вначале нелегко давалось узнать, что нравится ребенку, как с ним общаться и при этом не "ломать".
"В нашу первую встречу я сильно нервничал, так как не знал, как все пройдет, что это будет за человек, понравлюсь ли я ему. В голове было столько вопросов, но после нашего общения я сразу почувствовал, что могу ей доверять, бояться нечего", – вспоминает Тема.
Наставница с первой встречи произвела положительное впечатление на мальчика, она показалась ему "мудрым, добрым и духовно сильным человеком".
"Особенно мне запомнился ее голос, такой уверенный и четкий, – рассказал он. – Было очевидно, что этот человек много общается с разными людьми и точно знает, как грамотно себя преподнести. Могу сказать, что тогда она произвела на меня сильное впечатление".
Чувство привязанности
Но были и проблемные моменты: по словам Натальи, заниматься воспитанием не своего ребенка намного сложнее, ведь она с подопечным встретилась, когда тот был подростком в сложной жизненной ситуации.
"На него уже успели повлиять другие взрослые, и не всегда положительно – члены семьи, какими бы они ни были, работники детского дома. Это все создавало определенную сложность", – пояснила она.
Как и всем наставникам, ей пришлось столкнуться с проблемой доверия ребенка незнакомому человеку. В какой-то момент общения они подошли к "границе".
"У этих ребят нарушено чувство привязанности к взрослым, поэтому, когда кто-то ими начинает сильно интересоваться, это кажется чем-то сильно давящим. Но нам быстро удалось это преодолеть", – поделилась наставница.
Как отмечает куратор-психолог фонда, подобная проблема встречается почти в каждой паре. Решить ее можно, только если все взрослые – куратор, наставник, команда фонда, воспитатели детского дома, где ребенок живет, – делятся между собой историей подопечного и прорабатывают тактику взаимодействия.
"Задача фонда – это "прокачать" наставника. У него должно быть внутреннее желание принимать ребенка, даже когда тот его отвергает. Понять, что ребенок прошел сложный путь, у него есть свой негативный бэкграунд в общении со взрослыми и этот этап просто нужно переждать, а не обижаться", – комментирует Маргарита.
Тактика "Мир! Дружба! Жвачка!"
С самого начала Наталья общалась с Артемом как с обычным ребенком, а не как с подопечным: спрашивала, что интересно ему, и от этого отталкивалась, постепенно продвигала более полезные и практичные занятия.
"Образование, походы в музей, кино или на выставку – все это я ему показывала. Конечно, многое он уже видел и знал, но только в том формате, который мог предложить детский дом. Я ввела его в свой круг, мы делали то, чем занимается моя семья: вместе ездили, он приходил ко мне домой и видел, как живет семья. У меня он узнавал, что такое нормальная, не детдомовская жизнь", – рассказала она.
Даже сейчас, спустя восемь лет, Артем с теплотой вспоминает время, проведенное вместе с Натальей и ее семьей.
"Мы очень много путешествовали, ходили на выставки и в театры. Самым запоминающимся моментом для меня были путешествия", – вспоминает он.
Но это не единственный сценарий общения, как рассказали в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры". Некоторые наставники делают упор на профессиональном ориентировании – они показывают свою работу, производство, свой рабочий коллектив. Иногда наставники знакомят со своими друзьями, но только если те готовы общаться с ребенком.
"У нас нет такой задачи – внедрить ребенка именно в семью, есть и другие сценарии – походы в музеи, в кино, на работу. Большинство детей не социализированы, и даже такие простые вещи могут им показаться чем-то грандиозным и вызвать сильные эмоции. К этому нужно быть готовым", – отмечает Маргарита Айрапетова, куратор-психолог программы наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры".
Достижение на двоих
Сейчас наставница и подопечный продолжают общаться, несмотря на то что у молодого человека много учебы. Он успешно поступил и сейчас грызет гранит науки на третьем курсе в Университете промышленных технологий и дизайна.
"Я считаю, что Наталья сделала мою жизнь лучше, ярче и интереснее. Только благодаря ее советам я не побоялся поступить в вуз, хотя в школе учился на тройки, стал больше в себя верить, а также раскрыл художественные таланты", – делится Артем.
Несмотря на категоричность юноши, наставница была о нем другого, лучшего мнения.
"У него хорошие человеческие устои, но я не могу сказать, что он этого добился только благодаря мне. Это, скорее, было удачное сочетание того, когда он сам чего-то хотел, и моей поддержки", – отметила Наталья.
По ее словам, опыт наставничества дал ей отличную возможность реализоваться.
"Это выплеск энергии, мне хотелось что-то сделать и чем-то поделиться с другими. Мне безумно нравится, что мы и сейчас поддерживаем общение с Темой", – говорит она.
Артем считает, что судьба свела его не просто с замечательной наставницей, но и с тем, кто стал ему действительно близок: "Я уже не считаю Наталью наставником, она мне как семья".