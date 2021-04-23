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Надбавку за кураторство будут получать почти 700 ивановских педагогов
Надбавку за кураторство будут получать почти 700 ивановских педагогов
Надбавку в пять тысяч рублей за кураторство учебных групп в техникумах и колледжах будут получать почти 700 педагогов Ивановской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:12
2021-04-23T13:12
2021-04-23T13:12
ивановская область
ивановская область
образование - общество
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ИВАНОВО, 23 апр – РИА Новости. Надбавку в пять тысяч рублей за кураторство учебных групп в техникумах и колледжах будут получать почти 700 педагогов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона."О ежемесячной выплате для преподавателей учреждений среднего профессионального образования в Послании Федеральному Собранию рассказал президент России Владимир Путин", - напомнил собеседник агентства.В Ивановской области такую надбавку к заработной плате будут получать порядка 660 педагогов.Ежемесячную выплату за классное руководство в школах Ивановской области получают более 4 200 учителей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210423/posevnaya-1729583021.html
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ивановская область, образование - общество