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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
https://ria.ru/20210423/nadbavki-1729617147.html
Надбавку за кураторство будут получать почти 700 ивановских педагогов
Надбавку за кураторство будут получать почти 700 ивановских педагогов
Надбавку в пять тысяч рублей за кураторство учебных групп в техникумах и колледжах будут получать почти 700 педагогов Ивановской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:12
2021-04-23T13:12
ивановская область
ивановская область
образование - общество
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ИВАНОВО, 23 апр – РИА Новости. Надбавку в пять тысяч рублей за кураторство учебных групп в техникумах и колледжах будут получать почти 700 педагогов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона."О ежемесячной выплате для преподавателей учреждений среднего профессионального образования в Послании Федеральному Собранию рассказал президент России Владимир Путин", - напомнил собеседник агентства.В Ивановской области такую надбавку к заработной плате будут получать порядка 660 педагогов.Ежемесячную выплату за классное руководство в школах Ивановской области получают более 4 200 учителей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210423/posevnaya-1729583021.html
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ивановская область, образование - общество

Надбавку за кураторство будут получать почти 700 ивановских педагогов

13:12 23.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 23 апр – РИА Новости. Надбавку в пять тысяч рублей за кураторство учебных групп в техникумах и колледжах будут получать почти 700 педагогов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.
"О ежемесячной выплате для преподавателей учреждений среднего профессионального образования в Послании Федеральному Собранию рассказал президент России Владимир Путин", - напомнил собеседник агентства.
В Ивановской области такую надбавку к заработной плате будут получать порядка 660 педагогов.
Ежемесячную выплату за классное руководство в школах Ивановской области получают более 4 200 учителей, отметили в пресс-службе.
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