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ФАС сочла ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон
ФАС сочла ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик рэпера Моргенштерна под названием "Клип за 10 лямов" нарушающим закон "О рекламе", пишет РБК. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:36
2021-04-23T18:26
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
звезды
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик рэпера Моргенштерна под названием "Клип за 10 лямов" нарушающим закон "О рекламе", пишет РБК.Антимонопольная служба обратила внимание на то, что в видеозаписи присутствуют сцены употребления алкоголя, а также используются непристойные образы и некорректные утверждения. Регулятор отметил, что ролик содержит обращения к несовершеннолетним и рекламу финансовых услуг.Представители ФАС заявили, что ведомство выдало предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе как самому исполнителю, так и Альфа-банку, карта которого рекламировалась в ролике. Кроме того, регулятор намерен возбудить дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации и Моргенштерна, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с КоАП.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, звезды, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, общество

ФАС сочла ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон

17:36 23.04.2021 (обновлено: 18:26 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик рэпера Моргенштерна под названием "Клип за 10 лямов" нарушающим закон "О рекламе", пишет РБК.
Антимонопольная служба обратила внимание на то, что в видеозаписи присутствуют сцены употребления алкоголя, а также используются непристойные образы и некорректные утверждения. Регулятор отметил, что ролик содержит обращения к несовершеннолетним и рекламу финансовых услуг.
Представители ФАС заявили, что ведомство выдало предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе как самому исполнителю, так и Альфа-банку, карта которого рекламировалась в ролике. Кроме того, регулятор намерен возбудить дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации и Моргенштерна, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с КоАП.
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 15:43Шоубиз
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Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссиязвездыФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Альфа-банкОбщество
 
 
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