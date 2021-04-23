https://ria.ru/20210423/morgenshtern-1729686130.html
ФАС сочла ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон
ФАС сочла ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик рэпера Моргенштерна под названием "Клип за 10 лямов" нарушающим закон "О рекламе", пишет РБК. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:36
2021-04-23T17:36
2021-04-23T18:26
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик рэпера Моргенштерна под названием "Клип за 10 лямов" нарушающим закон "О рекламе", пишет РБК.Антимонопольная служба обратила внимание на то, что в видеозаписи присутствуют сцены употребления алкоголя, а также используются непристойные образы и некорректные утверждения. Регулятор отметил, что ролик содержит обращения к несовершеннолетним и рекламу финансовых услуг.Представители ФАС заявили, что ведомство выдало предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе как самому исполнителю, так и Альфа-банку, карта которого рекламировалась в ролике. Кроме того, регулятор намерен возбудить дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации и Моргенштерна, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с КоАП.
https://ria.ru/20210417/morgenshtern-1728720826.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, звезды, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, общество