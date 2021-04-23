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В Британии оценили вклад России в строительство МКС
В Британии оценили вклад России в строительство МКС
Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:44
2021-04-23T11:49
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
европейское космическое агентство
наса
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России."НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта", - заявил Оджа изданию Financial Times.Он добавил, что "русские оказались мастерами в строительстве модульной космической станции".Ранее в России было принято решение о выходе из проекта МКС с 2025 года и создании национальной высокоширотной орбитальной станции. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса

В Британии оценили вклад России в строительство МКС

11:44 23.04.2021 (обновлено: 11:49 23.04.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России.
"НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта", - заявил Оджа изданию Financial Times.
Он добавил, что "русские оказались мастерами в строительстве модульной космической станции".
Ранее в России было принято решение о выходе из проекта МКС с 2025 года и создании национальной высокоширотной орбитальной станции. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.
Международная космическая одиссея. Двадцать лет МКС
© NASAЧтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
Скотт Келли на борту МКС
1 из 15
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© NASA
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция.
Международная космическая станция
2 из 15
Международная космическая станция.
© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский фотографирует на борту МКС
3 из 15
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASAАнуше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
Иранский астронавт Ануше Ансари на борту МКС
4 из 15
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© NASA
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко / Перейти в фотобанкСелфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
5 из 15
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПеред Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
6 из 15
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© NASAАмериканская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
Астронавт Карен Найберг моет голову на борту МКС
7 из 15
Американская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
© NASA
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
Празднование Дня смеха на борту МКС
8 из 15
Космонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASAПортрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
Экипаж МКС-54
9 из 15
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© NASA
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНесколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
Лук на борту МКС. 2014 год
10 из 15
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
© NASAАстронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
Астронавт ESA Паоло Несполи спит на борту МКС
11 из 15
Астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
© NASA
© Роскосмос/Сергей РязанскийПразднование дня рождения на борту МКС.
Празднование дня рождения на борту МКС
12 из 15
Празднование дня рождения на борту МКС.
© Роскосмос/Сергей Рязанский
© NASAКанадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС. 2013 год
13 из 15
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASA
© NASAМКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
Члены экипажа 55-й экспедиции астронавт НАСА Дрю Фейстел, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Рикки Арнольд и Скотт Тингл
14 из 15
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASA
© NASAМинувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
Астронавт ESA Александр Герст с роботом CIMON
15 из 15
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
© NASA
1 из 15
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© NASA
2 из 15
Международная космическая станция.
© Фото : Роскосмос
3 из 15
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
4 из 15
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© NASA
5 из 15
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
6 из 15
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
7 из 15
Американская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
© NASA
8 из 15
Космонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
9 из 15
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© NASA
10 из 15
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
11 из 15
Астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
© NASA
12 из 15
Празднование дня рождения на борту МКС.
© Роскосмос/Сергей Рязанский
13 из 15
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASA
14 из 15
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASA
15 из 15
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
© NASA
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоНАСА
 
 
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