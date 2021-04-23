https://ria.ru/20210423/mks-1729598500.html

В Британии оценили вклад России в строительство МКС

В Британии оценили вклад России в строительство МКС

Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:44

2021-04-23T11:44

2021-04-23T11:49

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

наса

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа заявил, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) не сумели бы построить Международную космическую станцию без вклада России."НАСА и ЕКА не смогли бы построить космическую станцию без российского опыта", - заявил Оджа изданию Financial Times.Он добавил, что "русские оказались мастерами в строительстве модульной космической станции".Ранее в России было принято решение о выходе из проекта МКС с 2025 года и создании национальной высокоширотной орбитальной станции. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса