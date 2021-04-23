Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/minsk-1729661564.html
В Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек
В Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек
Тридцать человек задержаны в Минске в четверг за участие в несанкционированной акции протеста, в отношении них начат административный процесс, сообщила в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:55
2021-04-23T16:08
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119549_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_74c89a3b7adcf29f3a60eaa8949cfbaf.jpg
МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске в четверг за участие в несанкционированной акции протеста, в отношении них начат административный процесс, сообщила в пятницу пресс-служба милиции белорусской столицы."Двадцать второго апреля около 22.00 (совпадает с мск) в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.Отмечается, что "в отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка".Как уточнили в милиции, многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210409/lukashenko-1727499075.html
https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119549_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_386580650d2c1c0f95a26992023cba0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек

15:55 23.04.2021 (обновлено: 16:08 23.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске в четверг за участие в несанкционированной акции протеста, в отношении них начат административный процесс, сообщила в пятницу пресс-служба милиции белорусской столицы.
"Двадцать второго апреля около 22.00 (совпадает с мск) в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 11:35
Лукашенко призвал не допускать получателей зарубежных грантов к госпостам
Отмечается, что "в отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка".
Как уточнили в милиции, многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 13:01Протесты в Белоруссии
Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве разбился военный вертолет, погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния