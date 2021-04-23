В Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек
15:55 23.04.2021 (обновлено: 16:08 23.04.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске в четверг за участие в несанкционированной акции протеста, в отношении них начат административный процесс, сообщила в пятницу пресс-служба милиции белорусской столицы.
"Двадцать второго апреля около 22.00 (совпадает с мск) в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
Отмечается, что "в отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка".
Как уточнили в милиции, многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.