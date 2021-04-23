https://ria.ru/20210423/minsk-1729661564.html

В Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек

В Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек

Тридцать человек задержаны в Минске в четверг за участие в несанкционированной акции протеста, в отношении них начат административный процесс, сообщила в... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:55

2021-04-23T15:55

2021-04-23T16:08

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 23 апр - РИА Новости. Тридцать человек задержаны в Минске в четверг за участие в несанкционированной акции протеста, в отношении них начат административный процесс, сообщила в пятницу пресс-служба милиции белорусской столицы."Двадцать второго апреля около 22.00 (совпадает с мск) в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.Отмечается, что "в отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка".Как уточнили в милиции, многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210409/lukashenko-1727499075.html

https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире