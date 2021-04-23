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МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета ВВС США
МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета ВВС США
Российский МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T07:58
2021-04-23T09:14
россия
ввс сша
миг-31
армия
безопасность
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО.Экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного борта россияне вернулись на аэродром базирования. Как говорится в релизе, полет МиГ-31 выполнен в соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено.Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов. МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.
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россия, ввс сша, миг-31, армия, безопасность

МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета ВВС США

07:58 23.04.2021 (обновлено: 09:14 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО.
Экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного борта россияне вернулись на аэродром базирования.
Как говорится в релизе, полет МиГ-31 выполнен в соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено.
Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов.
МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.
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