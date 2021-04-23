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МИД предупредил об ответных мерах против немецких СМИ
МИД предупредил об ответных мерах против немецких СМИ
Москва будет принимать меры против немецких СМИ, работающих в России, в ответ на действия против российских в Германии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:42
2021-04-23T16:42
2021-04-23T17:23
россия
мария захарова
commerzbank
мид германии
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва будет принимать меры против немецких СМИ, работающих в России, в ответ на действия против российских в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью RT DE.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов RT и Ruptly, доступ к финансовым операциям прекратится с 31 мая.Она пояснила, что имеет в виду проблемы, связанные, в частности, с давлением, политическим шантажом или преследованием по политическим мотивам.По ее словам, Москва будет принимать меры, если Германия не сделает шаги в сторону нормализации вопроса."При этом я еще раз могу подчеркнуть, что мы будем действовать не всегда зеркально, но адекватно и симметрично", — заключила Захарова.Комментируя ситуацию с закрытием счетов, в МИД ФРГ заявляли, что власти страны никак не влияли на банк в вопросе его отношений с RT. Представитель ведомства на брифинге 5 марта отметил, что угроза встречных мер со стороны России не соответствует сути происходящего.
https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html
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россия, мария захарова, commerzbank , мид германии, в мире
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва
будет принимать меры против немецких СМИ, работающих в России, в ответ на действия против российских в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью RT DE
.
Германский Commerzbank
26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов RT и Ruptly, доступ к финансовым операциям прекратится с 31 мая.
"Если у канала — неважно, будь то Russia Today или другой российский канал, или не канал, а какое-то другое российское СМИ, или просто журналисты — появляются проблемы за рубежом, которые являются явно политическими, мы будем отстаивать права наших журналистов", — сказала дипломат.
Она пояснила, что имеет в виду проблемы, связанные, в частности, с давлением, политическим шантажом или преследованием по политическим мотивам.
По ее словам, Москва будет принимать меры, если Германия не сделает шаги в сторону нормализации вопроса.
"При этом я еще раз могу подчеркнуть, что мы будем действовать не всегда зеркально, но адекватно и симметрично", — заключила Захарова.
Комментируя ситуацию с закрытием счетов, в МИД ФРГ заявляли, что власти страны никак не влияли на банк в вопросе его отношений с RT. Представитель ведомства на брифинге 5 марта отметил, что угроза встречных мер со стороны России не соответствует сути происходящего.