https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html

МИД предупредил об ответных мерах против немецких СМИ

МИД предупредил об ответных мерах против немецких СМИ

Москва будет принимать меры против немецких СМИ, работающих в России, в ответ на действия против российских в Германии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:42

2021-04-23T16:42

2021-04-23T17:23

россия

мария захарова

commerzbank

мид германии

в мире

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва будет принимать меры против немецких СМИ, работающих в России, в ответ на действия против российских в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью RT DE.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов RT и Ruptly, доступ к финансовым операциям прекратится с 31 мая.Она пояснила, что имеет в виду проблемы, связанные, в частности, с давлением, политическим шантажом или преследованием по политическим мотивам.По ее словам, Москва будет принимать меры, если Германия не сделает шаги в сторону нормализации вопроса."При этом я еще раз могу подчеркнуть, что мы будем действовать не всегда зеркально, но адекватно и симметрично", — заключила Захарова.Комментируя ситуацию с закрытием счетов, в МИД ФРГ заявляли, что власти страны никак не влияли на банк в вопросе его отношений с RT. Представитель ведомства на брифинге 5 марта отметил, что угроза встречных мер со стороны России не соответствует сути происходящего.

https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/mid-1601861867.html

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россия, мария захарова, commerzbank , мид германии, в мире