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МИД заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики
МИД заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение стран Балтии выслать российских дипломатов. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:02
2021-04-23T18:25
мария захарова
эстония
латвия
литва
в мире
россия
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение стран Балтии выслать российских дипломатов.Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что высылают сотрудников дипмиссий в знак солидарности с Чехией. "В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — сказала она.Накануне о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией объявила Словакия.Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети персонала.В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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мария захарова, эстония, латвия, литва, в мире, россия, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МИД заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики

15:02 23.04.2021 (обновлено: 18:25 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение стран Балтии выслать российских дипломатов.
Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что высылают сотрудников дипмиссий в знак солидарности с Чехией.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — сказала она.
Накануне о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией объявила Словакия.

Ухудшение российско-чешских отношений

На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".
Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети персонала.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.
В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.
 
Мария ЗахароваЭстонияЛатвияЛитваВ миреРоссияПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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