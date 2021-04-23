https://ria.ru/20210423/mid-1729649932.html

МИД заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики

МИД заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение стран Балтии выслать российских дипломатов. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:02

2021-04-23T15:02

2021-04-23T18:25

мария захарова

эстония

латвия

литва

в мире

россия

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4adce49fdbbcf983ceccb88c1b9220.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение стран Балтии выслать российских дипломатов.Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что высылают сотрудников дипмиссий в знак солидарности с Чехией. "В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — сказала она.Накануне о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией объявила Словакия.Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети персонала.В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

эстония

латвия

литва

россия

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, эстония, латвия, литва, в мире, россия, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)