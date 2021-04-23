https://ria.ru/20210423/medvezhonok-1729567228.html
В Красноярском крае спасли белого медвежонка
В Красноярском крае спасли белого медвежонка
Вахтовики золотодобывающей артели на севере Красноярского края спасли от гибели белого медвежонка, сообщили РИА Новости в парке флоры и фауны "Роев ручей". РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T07:00
2021-04-23T07:00
2021-04-23T11:48
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КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Вахтовики золотодобывающей артели на севере Красноярского края спасли от гибели белого медвежонка, сообщили РИА Новости в парке флоры и фауны "Роев ручей".По словам собеседника агентства, в начале февраля маленькая медведица прибилась к людям на острове Большевик. Но когда вахта закончилась, работники не смогли забрать ее с собой и животное осталось одно в арктической пустыне. В самом зоопарке объяснили, что медведица, пока жила с вахтовиками, стала ручной. Поэтому выжить в дикой природе она не сможет. Но в скором времени она вырастет и будет представлять реальную угрозу для людей.К ситуации подключились краевое и федеральное Минприроды. В результате решили, что медведица будет жить в московском зоопарке. Сейчас она уже находится в столице.
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КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости.
Вахтовики золотодобывающей артели на севере Красноярского края
спасли от гибели белого медвежонка, сообщили РИА Новости в парке флоры и фауны "Роев ручей
".
По словам собеседника агентства, в начале февраля маленькая медведица прибилась к людям на острове Большевик. Но когда вахта закончилась, работники не смогли забрать ее с собой и животное осталось одно в арктической пустыне.
"Вахта уезжает, медвежонок может погибнуть с голода — совсем маленький. Ничего сделать не успели, одна надежда — помойка большая, два месяца, может, и протянет. Вахта вернулась на базу — следов нет, медвежонка нет. Противное чувство, что ничего не смогли. И тут удивительная и радостная новость — этот же медвежонок вышел на другую базу — в 40 километрах. Тощий, грязный, но живой!" — рассказал в Facebook директор зоопарка Андрей Горбань.
В самом зоопарке объяснили, что медведица, пока жила с вахтовиками, стала ручной. Поэтому выжить в дикой природе она не сможет. Но в скором времени она вырастет и будет представлять реальную угрозу для людей.
К ситуации подключились краевое и федеральное Минприроды. В результате решили, что медведица будет жить в московском зоопарке. Сейчас она уже находится в столице.