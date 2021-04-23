https://ria.ru/20210423/medvedev-1729593746.html

Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире

Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе в прямом эфире ответит на вопросы пользователей... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:23

2021-04-23T11:23

2021-04-23T11:23

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе в прямом эфире ответит на вопросы пользователей соцсетей.Медведев 28 апреля примет участие в онлайн-трансляции VKLive на площадке "Вконтакте".По словам помощника зампреда Совбеза Олега Осипова, вопросы будут собирать через специальное сообщество ВК и будут группировать по наиболее популярным темам, затем о них доложат зампреду, но часть вопросов Медведев отберёт сам. В этот раз добавится функция видеозвонка. На общение планируется до 1,5 часов.Медведев ранее уже становился участником мероприятия. Бывший президент и премьер - активный пользователь социальных сетей. Глава правительства ведет аккаунты в Twitter на русском и английском языках и в Instagram, у него также есть страницы в Facebook и "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210423/ssha-1729571776.html

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россия, дмитрий медведев, вконтакте, twitter, технологии, общество