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Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе в прямом эфире ответит на вопросы пользователей... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:23
2021-04-23T11:23
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе в прямом эфире ответит на вопросы пользователей соцсетей.Медведев 28 апреля примет участие в онлайн-трансляции VKLive на площадке "Вконтакте".По словам помощника зампреда Совбеза Олега Осипова, вопросы будут собирать через специальное сообщество ВК и будут группировать по наиболее популярным темам, затем о них доложат зампреду, но часть вопросов Медведев отберёт сам. В этот раз добавится функция видеозвонка. На общение планируется до 1,5 часов.Медведев ранее уже становился участником мероприятия. Бывший президент и премьер - активный пользователь социальных сетей. Глава правительства ведет аккаунты в Twitter на русском и английском языках и в Instagram, у него также есть страницы в Facebook и "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, вконтакте, twitter, технологии, общество

Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире

11:23 23.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в студии телецентра "Останкино". 15 декабря 2015
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в студии телецентра Останкино. 15 декабря 2015 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе в прямом эфире ответит на вопросы пользователей соцсетей.
Медведев 28 апреля примет участие в онлайн-трансляции VKLive на площадке "Вконтакте".
По словам помощника зампреда Совбеза Олега Осипова, вопросы будут собирать через специальное сообщество ВК и будут группировать по наиболее популярным темам, затем о них доложат зампреду, но часть вопросов Медведев отберёт сам. В этот раз добавится функция видеозвонка. На общение планируется до 1,5 часов.
Медведев ранее уже становился участником мероприятия. Бывший президент и премьер - активный пользователь социальных сетей. Глава правительства ведет аккаунты в Twitter на русском и английском языках и в Instagram, у него также есть страницы в Facebook и "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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