https://ria.ru/20210423/medvedev-1729570094.html

Медведев объяснил, почему США скатились в нестабильную внешнюю политику

Медведев объяснил, почему США скатились в нестабильную внешнюю политику

США скатились в нестабильную внешнюю политику, это проявляется в риторике президента США Джо Байдена и вызвано в том числе определенным падением авторитета... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:13

2021-04-23T08:13

2021-04-23T08:13

цены на нефть

дмитрий медведев

джо байден

вашингтон (город)

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в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США скатились в нестабильную внешнюю политику, это проявляется в риторике президента США Джо Байдена и вызвано в том числе определенным падением авторитета Штатов в качестве лидера западного мира, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.Медведев отметил, что "после разрешения Карибского кризиса за весь XX век не возникало ситуаций, когда две страны находились так близко от войны". По его мнению, тогда обеими странами был усвоен урок о том, что сотрудничество в разрешении международных проблем лучше конфронтации."Но сегодня ситуация несколько иная: США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент - и в риторике нового президента", - говорится в статье."Новая стратегическая реальность - нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона - во многом вызвана как внутренними причинами, так и определенным падением авторитета США в качестве лидера западного мира", - заявил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>

https://ria.ru/20210423/posol-1729565237.html

вашингтон (город)

иран

сша

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цены на нефть, дмитрий медведев, джо байден, вашингтон (город), иран, сша, в мире