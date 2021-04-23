https://ria.ru/20210423/medvedev-1729569851.html

Медведев призвал США осознать цену своих "роковых решений"

Медведев призвал США осознать цену своих "роковых решений"

США должны осознать цену своих "роковых решений": если ущерб от победы поставит вопрос о существовании победителя, то это не победа, написал в статье для РИА... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:07

2021-04-23T08:07

2021-04-23T08:10

политика

россия

цены на нефть

дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США должны осознать цену своих "роковых решений": если ущерб от победы поставит вопрос о существовании победителя, то это не победа, написал в статье для РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.За последние годы, по словам Медведева, отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности, написал он."И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела? Таких момента три. Во-первых, осознание цены "рокового решения". Если ущерб от победы будет настолько большим, что поставит вопрос о дальнейшем существовании победителя, то это не победа", - говорится в статье Медведева.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, цены на нефть, дмитрий медведев, сша