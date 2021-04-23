https://ria.ru/20210423/medvedev-1729565955.html

Медведев дал совет США в налаживании диалога с Россией

Медведев дал совет США в налаживании диалога с Россией

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев советует США использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как возможность для... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T06:05

2021-04-23T06:05

2021-04-23T06:34

россия

вашингтон

дмитрий медведев

москва

сша

политика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев советует США использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как возможность для откровенного диалога. Об этом он написал в статье для РИА Новости.Медведев напомнил, что умение слышать собеседника, понять его логику и аргументы может помочь Вашингтону погасить проблемы, когда ситуация накалена до пределаОн также выразил мнение, что за последние годы отношения между двумя странами по сути вернулись в эпоху холодной войны. Конфликтное противоборство и санкции, подчеркнул Медведев, ведут лишь к "перманентной нестабильности" в мире.

https://ria.ru/20210421/interesy-1729327027.html

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москва

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россия, вашингтон, дмитрий медведев, москва, сша, политика