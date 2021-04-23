Медведев дал совет США в налаживании диалога с Россией
06:05 23.04.2021 (обновлено: 06:34 23.04.2021)
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев советует США использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как возможность для откровенного диалога. Об этом он написал в статье для РИА Новости.
Медведев напомнил, что умение слышать собеседника, понять его логику и аргументы может помочь Вашингтону погасить проблемы, когда ситуация накалена до предела
"Что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы", — отметил зампред Совбеза.
Он также выразил мнение, что за последние годы отношения между двумя странами по сути вернулись в эпоху холодной войны. Конфликтное противоборство и санкции, подчеркнул Медведев, ведут лишь к "перманентной нестабильности" в мире.
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