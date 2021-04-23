Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
03:03 23.04.2021 (обновлено: 07:10 23.04.2021)
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и конфликтное противоборство ведут к "перманентной нестабильности" в мире, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.
"За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", — говорится в тексте.
По словам зампреда Совбеза, "Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Он упомянул о Карибском кризисе 1962 года — тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе. США в этих условиях пошли на дальнейшую конфронтацию — стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение, продолжил Медведев.
Он полагает, что в рамках этого кризиса проявились два основных момента.
"Долгосрочный ответ — это не только появление ракет у берегов Соединенных Штатов. Прежде всего, это был показ и, что еще важнее, осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира", — пояснил зампред Совбеза.
Вторым таким аспектом стало то, что "ситуация, находящаяся "в пяти минутах от войны", была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими "мудрость" компромисса, а следовательно — готовыми идти на уступки", указал он. Медведев отметил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, "но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".
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