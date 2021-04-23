https://ria.ru/20210423/matvienko-1729646691.html

Матвиенко прокомментировала слова Путина о встрече с Зеленским

Матвиенко прокомментировала слова Путина о встрече с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин озвучил свое предложение по встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, теперь ответ за Киевом, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:52

2021-04-23T14:52

2021-04-23T14:52

россия

валентина матвиенко

владимир зеленский

владимир путин

москва

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свое предложение по встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, теперь ответ за Киевом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве."Президент РФ четко и внятно ответил, что если Украина заинтересована в диалоге, такая встреча может пройти в Москве. Теперь ответ за Зеленским", - сказала парламентарий.Она также отметила, что если Киев хочет мирного урегулирования на юго-востоке страны, он должен вести диалог со своими гражданами и выполнять Минские соглашения. "Все остальное похоже на пиар-акцию, желание отвлечь граждан от острых проблем", - подчеркнула сенатор.Матвиенко считает, что инициатива Зеленского похожа на желание "напустить туман" на исполнение Минских соглашений. Однако "нормандская четверка" выразила поддержку этому формату урегулирования, добавила законодатель.

https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html

https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html

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россия, валентина матвиенко, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, в мире