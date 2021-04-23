Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/matvienko-1729646691.html
Матвиенко прокомментировала слова Путина о встрече с Зеленским
Матвиенко прокомментировала слова Путина о встрече с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин озвучил свое предложение по встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, теперь ответ за Киевом, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:52
2021-04-23T14:52
россия
валентина матвиенко
владимир зеленский
владимир путин
москва
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свое предложение по встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, теперь ответ за Киевом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве."Президент РФ четко и внятно ответил, что если Украина заинтересована в диалоге, такая встреча может пройти в Москве. Теперь ответ за Зеленским", - сказала парламентарий.Она также отметила, что если Киев хочет мирного урегулирования на юго-востоке страны, он должен вести диалог со своими гражданами и выполнять Минские соглашения. "Все остальное похоже на пиар-акцию, желание отвлечь граждан от острых проблем", - подчеркнула сенатор.Матвиенко считает, что инициатива Зеленского похожа на желание "напустить туман" на исполнение Минских соглашений. Однако "нормандская четверка" выразила поддержку этому формату урегулирования, добавила законодатель.
https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html
https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентина матвиенко, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, в мире

Матвиенко прокомментировала слова Путина о встрече с Зеленским

14:52 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свое предложение по встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, теперь ответ за Киевом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса", российский президент отметил, что такая встреча могла бы состояться в Москве.
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 23:02
На Украине прокомментировали заявления Путина о Донбассе
"Президент РФ четко и внятно ответил, что если Украина заинтересована в диалоге, такая встреча может пройти в Москве. Теперь ответ за Зеленским", - сказала парламентарий.
Она также отметила, что если Киев хочет мирного урегулирования на юго-востоке страны, он должен вести диалог со своими гражданами и выполнять Минские соглашения. "Все остальное похоже на пиар-акцию, желание отвлечь граждан от острых проблем", - подчеркнула сенатор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 12:34
В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского
Матвиенко считает, что инициатива Зеленского похожа на желание "напустить туман" на исполнение Минских соглашений. Однако "нормандская четверка" выразила поддержку этому формату урегулирования, добавила законодатель.
 
РоссияВалентина МатвиенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве разбился военный вертолет, погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния