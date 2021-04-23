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В США телекомпании обязали сообщать о проплаченных из-за рубежа эфирах
В США телекомпании обязали сообщать о проплаченных из-за рубежа эфирах
Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новые требования, предписывающие вещательным компаниям сообщать, когда иностранные правительства или их... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:23
2021-04-23T09:23
сша
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новые требования, предписывающие вещательным компаниям сообщать, когда иностранные правительства или их представители арендуют их эфирное время для трансляции собственных материалов.Хоть законодательство США и запрещает иностранным правительствам и их представителям иметь лицензию на вещание напрямую, отмечает регулятор, "иностранные государственные учреждения все чаще покупают время на отечественных станциях вещания".Отмечается, что телерадиовещательные компании теперь должны будут раскрывать спонсирование, полученное за трансляцию материалов от "любого юридического или физического лица, которое является иностранным правительством, иностранной политической партией, агентом, действующим от их имени, или иностранным СМИ в США".
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сша, технологии, общество, в мире

В США телекомпании обязали сообщать о проплаченных из-за рубежа эфирах

09:23 23.04.2021
 
© Depositphotos / REDPIXELПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / REDPIXEL
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новые требования, предписывающие вещательным компаниям сообщать, когда иностранные правительства или их представители арендуют их эфирное время для трансляции собственных материалов.
"Требование способствует прозрачности, обеспечивая осведомленность аудитории о том, когда иностранное правительство или его представители используют эфир, чтобы убеждать в чем-то американскую общественность", - сообщается в пресс-релизе регулятора.
Хоть законодательство США и запрещает иностранным правительствам и их представителям иметь лицензию на вещание напрямую, отмечает регулятор, "иностранные государственные учреждения все чаще покупают время на отечественных станциях вещания".
Отмечается, что телерадиовещательные компании теперь должны будут раскрывать спонсирование, полученное за трансляцию материалов от "любого юридического или физического лица, которое является иностранным правительством, иностранной политической партией, агентом, действующим от их имени, или иностранным СМИ в США".
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