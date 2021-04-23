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Наука
https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html
Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом
Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом
Человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе, заявил американский... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:17
2021-04-23T18:17
наука
илон маск
земля
луна
tesla motors
марс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе, заявил американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск.Ранее космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вышел на орбиту и начал самостоятельный полет на МКС. Сообщалось, что для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.Он отметил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы стать "представителем нескольких планет". Маск заявил, что его компания SpaceX может помочь НАСА высадить астронавтов на Луну к 2024 году. "Я думаю, это вполне реально... Мы собираемся достичь этого в более ранние сроки, но сегодняшняя дата – это вполне выполнимая цель", - сказал он.Ранее сообщалось, что компания SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны. В НАСА сообщили, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. В рамках соглашения SpaceX, построит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты. Согласно концепции НАСА, четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию Gateway на корабле Orion, который будет запускаться с Земли на сверхмощной ракете SLS. Затем уже оттуда - двое из них отправятся на Луну на принадлежащем SpaceX корабле Starship. Обратный путь, сообщили в НАСА, будет таким же.
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илон маск, земля, луна, tesla motors, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex

Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом

18:17 23.04.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе, заявил американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск.
Ранее космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вышел на орбиту и начал самостоятельный полет на МКС. Сообщалось, что для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.
"Прошло почти полвека с тех пор, как люди в последний раз высаживались на поверхность Луны. Это слишком большой перерыв, и я считаю, что нам необходимо вернуться туда и создать там постоянную базу. И это должна быть большая база, там постоянно должен кто-то находиться. Позже нам нужно построить город на Марсе, чтобы стать космической цивилизацией, межпланетным видом", - сказал Маск на пресс конференции после успешного выхода на орбиту Crew Dragon.
Он отметил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы стать "представителем нескольких планет". Маск заявил, что его компания SpaceX может помочь НАСА высадить астронавтов на Луну к 2024 году. "Я думаю, это вполне реально... Мы собираемся достичь этого в более ранние сроки, но сегодняшняя дата – это вполне выполнимая цель", - сказал он.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны. В НАСА сообщили, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. В рамках соглашения SpaceX, построит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты. Согласно концепции НАСА, четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию Gateway на корабле Orion, который будет запускаться с Земли на сверхмощной ракете SLS. Затем уже оттуда - двое из них отправятся на Луну на принадлежащем SpaceX корабле Starship. Обратный путь, сообщили в НАСА, будет таким же.
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НаукаИлон МаскЗемляЛунаTesla motorsМарсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceX
 
 
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