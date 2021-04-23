https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html

Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом

Базы на Луне, город на Марсе: Маск призвал людей стать межпланетным видом

Человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе, заявил американский... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:17

2021-04-23T18:17

2021-04-23T18:17

наука

илон маск

земля

луна

tesla motors

марс

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Человечество должно стремиться к тому, чтобы вернуться на Луну и создать там постоянную базу, а позже построить город на Марсе, заявил американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск.Ранее космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вышел на орбиту и начал самостоятельный полет на МКС. Сообщалось, что для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.Он отметил, что человечество должно стремиться к тому, чтобы стать "представителем нескольких планет". Маск заявил, что его компания SpaceX может помочь НАСА высадить астронавтов на Луну к 2024 году. "Я думаю, это вполне реально... Мы собираемся достичь этого в более ранние сроки, но сегодняшняя дата – это вполне выполнимая цель", - сказал он.Ранее сообщалось, что компания SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны. В НАСА сообщили, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. В рамках соглашения SpaceX, построит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты. Согласно концепции НАСА, четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию Gateway на корабле Orion, который будет запускаться с Земли на сверхмощной ракете SLS. Затем уже оттуда - двое из них отправятся на Луну на принадлежащем SpaceX корабле Starship. Обратный путь, сообщили в НАСА, будет таким же.

https://ria.ru/20210408/mask-1727385214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, земля, луна, tesla motors, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex