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https://ria.ru/20210423/loza-1729650256.html
Лоза на своем примере показал, в чем проблема отношений России и Украины
Лоза на своем примере показал, в чем проблема отношений России и Украины
Москва и Киев не могут наладить отношения из-за нежелания украинцев выслушать какие-либо доводы, написал музыкант Юрий Лоза в Facebook. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:03
2021-04-23T15:49
россия
юрий лоза
украина
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва и Киев не могут наладить отношения из-за нежелания украинцев выслушать какие-либо доводы, написал музыкант Юрий Лоза в Facebook.По его мнению, именно в этом, а не в разных языках или типах мышления заключается самая большая сложность.В пример Лоза привел самого себя, пояснив, что если россияне открыты к обсуждению его заявлений, то украинцы даже его улыбку рассматривают как личное оскорбление."Короче, пока тупик", — подытожил музыкант.Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Также в Москве отметили, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
https://ria.ru/20210423/voyna-1729584457.html
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россия, юрий лоза, украина, политика

Лоза на своем примере показал, в чем проблема отношений России и Украины

15:03 23.04.2021 (обновлено: 15:49 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЮрий Лоза
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва и Киев не могут наладить отношения из-за нежелания украинцев выслушать какие-либо доводы, написал музыкант Юрий Лоза в Facebook.
По его мнению, именно в этом, а не в разных языках или типах мышления заключается самая большая сложность.

"На сегодняшний момент не просматривается реальных перспектив сближения России с Украиной. Может, в дальнейшем, но не сейчас, потому что понять друг друга эти два когда-то близких народа не смогут", — считает музыкант.

В пример Лоза привел самого себя, пояснив, что если россияне открыты к обсуждению его заявлений, то украинцы даже его улыбку рассматривают как личное оскорбление.
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"Короче, пока тупик", — подытожил музыкант.
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.
В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Также в Москве отметили, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
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