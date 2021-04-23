https://ria.ru/20210423/loza-1729650256.html

Лоза на своем примере показал, в чем проблема отношений России и Украины

Лоза на своем примере показал, в чем проблема отношений России и Украины

Москва и Киев не могут наладить отношения из-за нежелания украинцев выслушать какие-либо доводы, написал музыкант Юрий Лоза в Facebook. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:03

2021-04-23T15:03

2021-04-23T15:49

россия

юрий лоза

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/49/1549784944_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c3df5ea386cd9a1231850750f2aadab2.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва и Киев не могут наладить отношения из-за нежелания украинцев выслушать какие-либо доводы, написал музыкант Юрий Лоза в Facebook.По его мнению, именно в этом, а не в разных языках или типах мышления заключается самая большая сложность.В пример Лоза привел самого себя, пояснив, что если россияне открыты к обсуждению его заявлений, то украинцы даже его улыбку рассматривают как личное оскорбление."Короче, пока тупик", — подытожил музыкант.Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время обстановка на юго-востоке Украины обострилась, ополченцы обвиняют в этом силовиков, власти страны и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Также в Москве отметили, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.

https://ria.ru/20210423/voyna-1729584457.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий лоза, украина, политика