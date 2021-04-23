https://ria.ru/20210423/lorak-1729607379.html
"Отвечал, что это не он": Ани Лорак со смехом вспомнила об изменах мужа
"Отвечал, что это не он": Ани Лорак со смехом вспомнила об изменах мужа
Певица Ани Лорак в передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" впервые в подробностях рассказала о разводе с турецким... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:16
2021-04-23T16:16
2021-04-23T16:16
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Певица Ани Лорак в передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" впервые в подробностях рассказала о разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.Пара официально развелась в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни из-за неверности супруга. По словам Лорак, муж публично появлялся с девушками в Киеве — городе, где все ее хорошо знают и уважают. "В каком свете он выставлял меня...", — добавляет Ани. Последней каплей стал момент, когда папарацци записали и выложили в Сеть видео, на котором Налчаджиоглу выходит из ресторана, подаренного ему Лорак, в обнимку с таинственной незнакомкой.На вопрос Бориса Корчевникова о том, как оправдывался Мурат, когда Ани по телефону спрашивала, что все это значит, певица (сейчас уже со смехом) вспоминает: "Он отвечал, что это не он"."Обычно говорят: "Это не то, что ты подумала". Но то, что это не он, звучит совсем оригинально", — прокомментировал ситуацию Борис Корчевников.Певица добавила, что после этих неприятных событий супруг пытался сохранить брак, но Ани была непреклонна, хотя все еще любила его. "Если я что-то решила, назад дороги нет", — подчеркнула она.Сейчас, по словам Лорак, они находятся с бывшим мужем в дружеских отношениях и продолжают вместе воспитывать дочь Софию.
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россия-1 (телеканал), борис корчевников, киев, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ани лорак
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Певица Ани Лорак в передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" впервые в подробностях рассказала
о разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Пара официально развелась в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни из-за неверности супруга.
"Это был сложный период в жизни, когда из СМИ узнала об изменах Мурата. Это было крушение моей мечты. Драма", — вспоминает исполнительница.
По словам Лорак, муж публично появлялся с девушками в Киеве — городе, где все ее хорошо знают и уважают. "В каком свете он выставлял меня...", — добавляет Ани.
Последней каплей стал момент, когда папарацци записали и выложили в Сеть видео, на котором Налчаджиоглу выходит из ресторана, подаренного ему Лорак, в обнимку с таинственной незнакомкой.
На вопрос Бориса Корчевникова о том, как оправдывался Мурат, когда Ани по телефону спрашивала, что все это значит, певица (сейчас уже со смехом) вспоминает: "Он отвечал, что это не он".
"А что еще может мужчина ответить?" — с иронией отметила исполнительница.
"Обычно говорят: "Это не то, что ты подумала". Но то, что это не он, звучит совсем оригинально", — прокомментировал ситуацию Борис Корчевников.
"Еще он мне говорил: "Я вообще думал, что это ты". Как вам этот ход?" — рассказала Ани Лорак и снова рассмеялась.
Певица добавила, что после этих неприятных событий супруг пытался сохранить брак, но Ани была непреклонна, хотя все еще любила его. "Если я что-то решила, назад дороги нет", — подчеркнула она.
Сейчас, по словам Лорак, они находятся с бывшим мужем в дружеских отношениях и продолжают вместе воспитывать дочь Софию.