https://ria.ru/20210423/lodka-1729566066.html

В МЧС рассказали, как спастись из тонущей лодки

В МЧС рассказали, как спастись из тонущей лодки

Навигация-2021 на водных путях Московского бассейна открывается в субботу и в преддверии её начала МЧС России рассказало РИА Новости о правилах пользования... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T06:14

2021-04-23T06:14

2021-04-23T06:14

россия

канал имени москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Навигация-2021 на водных путях Московского бассейна открывается в субботу и в преддверии её начала МЧС России рассказало РИА Новости о правилах пользования маломерными судами и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах.По данным ведомства за 2020 год, на водных объектах РФ зарегистрировано 66 происшествий с маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. "Основными причинами происшествий явились нарушение правил пользования маломерными судами, неумелое маневрирование и нарушение правил эксплуатации судна или его оборудования", - рассказали в пресс-службе МЧС.Наденьте спасательные жилетыНовые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступили в силу на территории России с 1 января. Они запрещают эксплуатацию таких судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности. Также запрещается управлять судном, находясь в состоянии опьянения или передавать управление лицу без "водных" прав, или находящемуся в состоянии опьянения. Запрещено заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха."Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в реестре маломерных судов, нанесения идентификационных номеров и освидетельствования (кроме судов не подлежащих государственной регистрации). При этом судоводителю необходимо иметь удостоверение на право управления маломерными судами", - объяснили в МЧС.Проверка неисправностиВыход в плавание сопровождается специальной подготовкой. Судоводитель обязан проверять исправность механизмов судна, оснащенность его необходимым оборудованием и спасательными средствами. Как сообщает МЧС, при эксплуатации судна необходимо соблюдать действующие правила плавания и пользования во внутренних водах РФ. В случае поломки нужно незамедлительно принять меры по устранению неисправности и действовать по ситуации."По возможности отойти от границ судового хода, не препятствуя основному судоходству, исключая и предотвращая аварийные ситуации. Сообщить участникам движения по УКВ-радиостанции о случившемся, запросить о помощи в буксировке неисправного судна до берега. В случае получения аварийного повреждения незамедлительно принимать меры по сохранности судна, находящихся на борту людей, поддерживая или восстанавливая при этом его мореходные качества", - рассказали в ведомстве, добавив, что, если способы самоспасения недейственны, следует подать сигнал бедствия и сообщить о происшествии на единый телефон службы спасения 112.Соцсети не спасутКак рассказали РИА Новости в ФГБУ "Канал имени Москвы" (выполняет функции органа госуправления в Московском бассейне), все спасательные операции проводятся МЧС России, но в ряде случаев инциденты, касающиеся жизни и здоровья людей выполняются учреждением "на безвозмездной основе". "Оказание помощи в спасении судов (имущества) – на договорной основе", - отметили там.В МЧС пояснили, что спасатели прибывают на происшествие незамедлительно после поступления информации в спасательный центр. "В то же время зачастую граждане, являясь свидетелями происшествия, в первую очередь проводят фото- и видеофиксацию события для личного архива или публикации в социальных сетях вместо звонка в службу спасения. Это значительно увеличивает время прохождения информации в реагирующие службы, из-за чего страдает оперативность выезда спасательных подразделений на происшествие", - рассказали в МЧС.Там призвали россиян, ставших свидетелями происшествий или нуждающихся в помощи спасателей, незамедлительно звонить по единому номеру вызова оперативных служб 112 или 101. "Гражданам необходимо помнить, что при спасении людей дорога каждая минута", - напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210410/shashlyk-1727646229.html

https://ria.ru/20210415/led-1728334957.html

https://ria.ru/20210209/vyzov-1596607066.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, канал имени москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)