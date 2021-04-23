https://ria.ru/20210423/litva-1729688962.html

Президент Литвы назвал высылку российских дипломатов логичным решением

Президент Литвы назвал высылку российских дипломатов логичным решением

Решение Литвы выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой является логичным решением и выражением "языка действий", заявил... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:49

2021-04-23T17:49

2021-04-23T17:49

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гитанас науседа

мария захарова

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ВИЛЬНЮС, 23 апр — РИА Новости. Решение Литвы выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой является логичным решением и выражением "языка действий", заявил журналистам в пятницу президент страны Гитанас Науседа.МИД Литвы в пятницу заявил о том, что в знак солидарности с Чехией страна высылает двух сотрудников посольства РФ. Латвии и Эстония также заявили, что высылают по одному российскому дипломату. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления стран Прибалтики, заявила, что власти этих стран могут не сомневаться в ответе России."Мы должны говорить на языке действий, единственном языке, на котором все еще можно попытаться повлиять на режим, который не движется к более тесному сотрудничеству, а (движется — ред.) к самоизоляции", - заявил президент, находящийся с визитом в городке в Плателяй.По его словам, высылая российских дипломатов, Литва продемонстрировала солидарность с союзниками и "это было логичным решением"."То, что происходит в последнее время, какие действия предпринимает Россия, только выразить глубокую озабоченность явно недостаточно, так как другая сторона нашей глубокой озабоченности часто не понимает", - уверен президент.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге.

https://ria.ru/20210423/latviya-1729685118.html

https://ria.ru/20210423/otvet-1729648567.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гитанас науседа, мария захарова, москва, чехия, литва, в мире