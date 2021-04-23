https://ria.ru/20210423/lenoblast-1729584242.html
Дрозденко: Сбербанк – основной партнер Ленобласти по внедрению цифры
Дрозденко: Сбербанк – основной партнер Ленобласти по внедрению цифры
Сбербанк должен стать основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации, заявил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:41
2021-04-23T10:41
2021-04-23T10:41
ленинградская область
сбер
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Сбербанк должен стать основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации, заявил глава региона Александр Дрозденко.Он напомнил, что в марте этого года власти области и Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий. Оно позволит развивать новые интеллектуальные решения в управление городской инфраструктурой: тепло- и водоснабжение, транспорт, энергетику и безопасность.В числе первоочередных шагов глава региона назвал планы по внедрению сервиса "Умная остановка", безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, цифровых услуг в здравоохранении, сфере городского хозяйства, общественной безопасности, образовательных программ.Также одно из приоритетных направлений ─ поддержка малого и среднего бизнеса в регионе. Речь идёт, как о финансово-кредитной поддержке, развитии в Ленинградской области госпрограмм поддержки предпринимательства, так и об организации консультаций и семинаров для бизнеса.
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сбер, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости
. Сбербанк должен стать основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации, заявил глава региона Александр Дрозденко
.
"Именно платформа Сбера должна лечь в основу всех цифровых решений Ленинградской области. Единая платформа, единая программа – если даже выпала какая-то единица, этого никто не заметил, потому что все остальное работает. Вот так должно быть", ─ сказал Дрозденко, выступая накануне с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием Ленинградской области, Дрозденко напомнил.
Он напомнил, что в марте этого года власти области и Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий. Оно позволит развивать новые интеллектуальные решения в управление городской инфраструктурой: тепло- и водоснабжение, транспорт, энергетику и безопасность.
В числе первоочередных шагов глава региона назвал планы по внедрению сервиса "Умная остановка", безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, цифровых услуг в здравоохранении, сфере городского хозяйства, общественной безопасности, образовательных программ.
Также одно из приоритетных направлений ─ поддержка малого и среднего бизнеса в регионе. Речь идёт, как о финансово-кредитной поддержке, развитии в Ленинградской области госпрограмм поддержки предпринимательства, так и об организации консультаций и семинаров для бизнеса.