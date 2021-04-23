https://ria.ru/20210423/lenoblast-1729584242.html

Дрозденко: Сбербанк – основной партнер Ленобласти по внедрению цифры

Дрозденко: Сбербанк – основной партнер Ленобласти по внедрению цифры

Сбербанк должен стать основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации, заявил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:41

2021-04-23T10:41

2021-04-23T10:41

ленинградская область

сбер

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Сбербанк должен стать основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации, заявил глава региона Александр Дрозденко.Он напомнил, что в марте этого года власти области и Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий. Оно позволит развивать новые интеллектуальные решения в управление городской инфраструктурой: тепло- и водоснабжение, транспорт, энергетику и безопасность.В числе первоочередных шагов глава региона назвал планы по внедрению сервиса "Умная остановка", безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, цифровых услуг в здравоохранении, сфере городского хозяйства, общественной безопасности, образовательных программ.Также одно из приоритетных направлений ─ поддержка малого и среднего бизнеса в регионе. Речь идёт, как о финансово-кредитной поддержке, развитии в Ленинградской области госпрограмм поддержки предпринимательства, так и об организации консультаций и семинаров для бизнеса.

https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729498207.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, александр дрозденко