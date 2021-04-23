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Латвия вышлет российского дипломата
Латвия вышлет российского дипломата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:11
2021-04-23T14:23
россия
якуб кулганек
мария захарова
эдгар ринкевич
мид чехии
москва
сша
мид латвии
чехия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией."В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнеров и союзников", - написал Ринкевич в Twitter.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210422/smi-1729543935.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, эдгар ринкевич, мид чехии, москва, сша, мид латвии, чехия, рига, в мире

Латвия вышлет российского дипломата

14:11 23.04.2021 (обновлено: 14:23 23.04.2021)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУлица в Старой Риге
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией.
"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнеров и союзников", - написал Ринкевич в Twitter.
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В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
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В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.
Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
 
РоссияЯкуб КулганекМария ЗахароваЭдгар РинкевичМИД ЧехииМоскваСШАМИД ЛатвииЧехияРигаВ мире
 
 
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