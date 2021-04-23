https://ria.ru/20210423/latviya-1729502489.html

Шпионили на "несерьезную страну". Дело супругов из Калининграда

Шпионили на "несерьезную страну". Дело супругов из Калининграда

Рассказ про "пару из Калининграда, задержанную за фотки со свадьбы", оказался фейком. Но за этим стояла реальная история Антонины Зиминой и Константина Антонца, РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:00

2021-04-23T12:00

2021-04-23T12:00

россия

рижская дума

общественная наблюдательная комиссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

латвия

сша

литва

нил ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_50:0:1950:1069_1920x0_80_0_0_3fed527bfaa3a54b99913917e8e87e47.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рассказ про "пару из Калининграда, задержанную за фотки со свадьбы", оказался фейком. Но за этим стояла реальная история Антонины Зиминой и Константина Антонца, который, хотя и называл Латвию "несерьезной страной", раздобыл для ее госбезопасности секретные документы. А его супруга сливала разведке личные данные россиян. Русский по отцу, латыш в душеНекоторые СМИ писали: "Пара из Калининграда позвала на свадьбу сотрудника ФСБ. <…> Из-за этих снимков супругов обвинили в госизмене". На самом деле это не так.В распоряжении издания Baltnews оказались материалы, представленные в суде (дело рассматривали в закрытом режиме). Зимина, которую в медиа без всяких на то оснований называли "экспертом-международником", в 2012-м познакомилась с бывшим депутатом Рижской думы Янисом Мартиньшем Скуей. Русскоязычной аудитории он известен как борец за латышскую Латвию — призывал лишить гражданства мэра Риги Нила Ушакова за его якобы подрывную деятельность. Что любопытно: Скуя — русский по отцу, взял фамилию матери, чтобы его приняла латышская община в Соединенных Штатах, куда он уехал. Еще Скуя говорит, что он масон и националист. По просьбе этого, прямо скажем, карнавального персонажа Зимина встретилась с кадровым работником латвийской спецслужбы — Бюро по защите Конституции Латвии — и согласилась сотрудничать. Россиянку курировали "Андрес" и "Александр", посредником был Скуя. В переписке он проходил как JMS. Связь Зимина поддерживала с помощью устройства, замаскированного под планшет. В "эфир" выходила из торгового центра в Калининграде, подключаясь к сети Wi-Fi. Новому агенту латвийской разведки поручили добыть персональные данные сотрудников российских организаций, которые занимаются международными отношениями, и участников некоммерческих проектов в Прибалтике. Зимина за услуги выставляла счет. Происходило это, например, так: она отчитывается перед куратором о выполнении поручения и сообщает, что скоро будет в Риге. "Привет, скинула инфо через JMS. <…> Слушай мне очень неловко об этом спрашивать, но я могу рассчитывать на какие-нибудь денежки, хотя бы немного". Здесь и далее сохранены авторская орфография и пунктуация. Латвийский куратор обещает придумать что-то с вознаграждением, но это неточно. Заодно объясняет, как вести себя с представителями российских органов безопасности: "По поводу твоей просьбы финансов понял, сделаю все, что от меня зависит <…>. По поводу твоей беседы — думаю, что это из-за твоих многочисленных знакомых и контактов в Риге, поскольку ты знаешь кучу людей в Риге. Они просто хотят понять, кого ты знаешь хорошо и которого так себе, чтобы использовать через тебя ;) я считаю, что тебе нет повода для стресса, но в любом случае будь внимательна!" "Болван" будет копироватьЛатвийское Бюро по защите Конституции интересовали и конкретные люди. В 2015-м куратор Зиминой попросил ее добыть подробные сведения о сотруднице Фонда имени Горчакова и ее муже. К слову, ни в Фонде Горчакова, ни в Балтийском федеральном университете имени Канта Зимина, вопреки тому, что утверждали СМИ, не работала — участвовала дважды в организации мероприятий, и все. В 2016-м Зиминой улыбнулась удача: устроилась в отделение Пенсионного фонда в Калининграде. Карьера ее была скоротечной: две недели, но этого хватило, чтобы слить пароли для входа в базу и получить доступ к персональным данным россиян. Она ясно сознавала, что нарушает закон. "Привет, я ***** (украла. — Прим. ред.) пароли из сейфа коллег и отсканировала их. Там все ко всем базам данных. За это мне предусмотрена уголовная ответственность. Пароли меняют в марте. Ты не разберешься сам, здесь нужны проф. Хакеры, там много степени защиты <…>. Это очень важно, там инфо на каждого гражданина. Обнимаю", — написала Зимина куратору. И получила ценный совет: быть осторожной. К тому времени она вышла замуж за Константина Антонца, работавшего юристом в Минэкономики региона. Супруг подозревал что-то и пытался остаться в стороне. Не вышло. "По поводу мужа, тут сложно, он не дурак в принципе, и я думаю, давно догадывается, мне он сказал: "Меня только никуда не втягивай, знать ни о чем не хочу, но если нужно тебе помогу". Уже посмотрел по своему министерству бухгалтерские документы, кому выплаты за секретность <…>. По остальному зданию у него нет доступа к документам, но думаю еще что-то всплывет. Я не наседаю на мужа, а то у него паранойя начинается", — объясняла Зимина куратору. Муж был недоволен тем, что она сотрудничает не с Германией или США, а с одной из прибалтийских республик. "Это несерьезные страны", — процитировала его супруга. Но, судя по переписке, постепенно Антонец втянулся и в сотрудничество с несерьезной латвийской разведкой. Он не был государственным служащим, работал по гражданско-правовому договору, соответственно, доступа к секретам не имел. Однако, обнаружив конфиденциальные документы, предложил их супруге. "Муж нашел какую-то переписку с грифом "Секретно", по особой экономической зоне и планах, спрашивал нужно ли мне, я сказала, что нет, ведь этот болван пока будет копировать может спалиться", — сообщала Зимина. "Перепиши суть документов"Антонец тем не менее скопировал некие бумаги. "Супер важные новости. Муж отксерил все, что было в сейфе по секретности. Большая папка документов, все что есть, допуски, трудовые книжки тех, кто допущен и разное другое. Я не могу по инэту отправить. Пожалуйста быстрее придумай канал. Как это все передать, я не хочу это у себя хранить", — доложила Зимина "Андресу", предложив воспользоваться диппочтой. На это от куратора вновь последовал совет быть осторожнее. А по поводу доставки секретных документов такой ответ: это слишком опасно для… потенциального курьера! "Их (документы. — Прим. ред.) просто так переправить нельзя, поскольку очень большой риск не только для тебя и мужа, но и для тех кто будет везти, тобишь курьера!!! И последствия могут быть очень плачевны... — пугал "Андрес". — 1) Если можешь перефотографировать или если нельзя, то перепиши суть документов, но посмотри, что главное, а что не особо! 2) Сами документы нужно оставить там, где они были, чтобы не появились подозрения! 3) Копии/фото/переписки (SD карту или флешку)". Зимина решила прибыть с документами в Латвию, но граничащая с Россией Литва закрыла ей въезд по каким-то своим причинам. Тогда агент латвийской разведки позвонила в литовский Департамент госбезопасности и предложила им сведения в обмен на пересечение границ. "Просто, если что, я бы могла помочь Вашему департаменту, у меня есть важная информация <…>. Я прям не знаю, как по электронной почте", — волновалась она в телефонном разговоре с литовской спецслужбой. На это ей собеседник с прибалтийской флегматичностью ответил, чтобы она все же попробовала переслать документы по электронной почте. "Я не могу, мне за это в России срок светит <…>", — объясняла Зимина невозмутимому представителю литовской госбезопасности. И спрашивала: "Ну, может быть, как-то дипломатической почтой?"Последовал такой же спокойный ответ: вот и обращайтесь в посольство. Тут подключился Антонец. "То есть смотрите, вы могли бы как сделать. Открыть въезд Антонине… Мы бы встретились на территории и более детально поговорили… <…> Тогда как договорились, мы все поняли прекрасно, мы тогда ждем вашего звоночка, пожалуйста не забудьте то, что я вам сказал, если что мы готовы… Я понял, мы ждем, все готовы, страховку купим, доедем. До свидания! Люблю вашу страну, очень приятно было пообщаться", — упрашивал Департамент госбезопасности муж Зиминой. Но литовцы остались неумолимы. Фотографии со свадьбыВ апреле 2018-го супруги все же добрались до Риги, где и передали куратору документы.В июле в Калининграде задержали жену, спустя год в Москве — и мужа. После этого и возникла версия о том, что их взяли якобы за фото со свадьбы. Дескать, на церемонии бракосочетания присутствовал сотрудник ФСБ Максим Денисенко, который, подвыпив, сказал что-то лишнее и попал в объективы камер. Среди гостей были граждане Латвии и Литвы, и поэтому контрразведка решила, что речь идет о государственной измене. На самом деле, Зимина сдала Денисенко латвийской спецслужбе еще до свадьбы — выслала его личные данные и фото. Из Риги ее поблагодарили и объяснили, как искать подход к сотруднику ФСБ, чтобы тот поделился нужной информацией. "По поводу задержанного литовца, при встречи с Максимом прикаснись этой истории, что он говорит, но особо не налигай, пусть интерес не особый с твоей стороны", — наставлял агента куратор. Как установили Baltnews, гости на свадьбе Зиминой и Антонца "не слышали и не видели" подвыпившего сотрудника ФСБ. Резонанса этой истории придала и активность отца Антонины Константина Зимина. Он жаловался, что в следственном изоляторе его дочь пытали: били электрошокером, лишали сна, обзывали. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Светлана Кондратьева убеждала: "У нее синяков не было, сама Антонина сказала, что у нее все хорошо. На самом деле ее никто не избивает. Она в полном порядке".В декабре 2020-го суд признал Зимину и Антонца виновными в государственной измене и приговорил к десяти годам лишения свободы.

https://ria.ru/20210124/latviya-1594205181.html

россия

москва

латвия

сша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Русскоязычные жители Латвии на марше протестовали против реформы образования Около тысячи русскоязычных жителей Латвии вышли на "Марш разгневанных родителей" в центре Риги после решения президента Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения к 2021-2022 учебному году. "Мы несем "черную метку" президенту, потому что он давал клятву быть президентом всего народа Латвии, а сейчас выступил своим решением против части этого народа", - сказала одна из участниц акции. Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного. 2021-04-23T12:00 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рижская дума, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, латвия, сша, литва, нил ушаков