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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210423/kurs-1729581937.html
Курс доллара упал ниже 75 рублей
Курс доллара упал ниже 75 рублей
Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:28
2021-04-23T10:33
цены на нефть
московская биржа
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск пятницы снижается на 35 копеек, до 75,07 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 90,41 рубля. А минутами ранее доллар оказался на отметке 74,99 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 0,75%, до 65,9 доллара за баррель.
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цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара упал ниже 75 рублей

10:28 23.04.2021 (обновлено: 10:33 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск пятницы снижается на 35 копеек, до 75,07 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 90,41 рубля. А минутами ранее доллар оказался на отметке 74,99 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 0,75%, до 65,9 доллара за баррель.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentДинамика курсов валютЭкономика
 
 
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