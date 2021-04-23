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Курс доллара упал ниже 75 рублей
Курс доллара упал ниже 75 рублей
Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:28
2021-04-23T10:28
2021-04-23T10:33
цены на нефть
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск пятницы снижается на 35 копеек, до 75,07 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 90,41 рубля. А минутами ранее доллар оказался на отметке 74,99 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 0,75%, до 65,9 доллара за баррель.
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цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика