https://ria.ru/20210423/kurs-1729581937.html

Курс доллара упал ниже 75 рублей

Курс доллара упал ниже 75 рублей

Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:28

2021-04-23T10:28

2021-04-23T10:33

цены на нефть

московская биржа

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля продолжает укрепляться к доллару и евро, американская валюта протестировала отметку в 75 рублей, опустившись чуть ниже впервые с 23 марта, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск пятницы снижается на 35 копеек, до 75,07 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 90,41 рубля. А минутами ранее доллар оказался на отметке 74,99 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 0,75%, до 65,9 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210419/rubl-1728862279.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика