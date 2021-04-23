Медведев оценил состояние отношений с США
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США, считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более острых периодов, когда любой неверный шаг и отсутствие терпения могут вызвать угрозу прямого военного столкновения.
"Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис", - написал Медведев в своей статье для РИА Новости, рассуждая о нынешнем состоянии российско-американских отношений.
"Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях - "кризиса кризисов". В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания "веса" каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения", - продолжил зампред Совбеза.
В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. "Время было несколько иным, чем сейчас", признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, "была очень схожей". Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать.
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"Сегодня же это - антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода - ред.) "Северному потоку 2", встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно", - отметил Медведев.