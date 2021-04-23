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Медведев оценил состояние отношений с США
Медведев оценил состояние отношений с США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США, считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:17
2021-04-23T08:17
россия
дмитрий медведев
нато
куба
сша
политика
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США, считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более острых периодов, когда любой неверный шаг и отсутствие терпения могут вызвать угрозу прямого военного столкновения."Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис", - написал Медведев в своей статье для РИА Новости, рассуждая о нынешнем состоянии российско-американских отношений.В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. "Время было несколько иным, чем сейчас", признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, "была очень схожей". Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать.Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и "в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы", добавил он."Сегодня же это - антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода - ред.) "Северному потоку 2", встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно", - отметил Медведев.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/gosdep-1729177750.html
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россия, дмитрий медведев, нато, куба, сша, политика

Медведев оценил состояние отношений с США

08:17 23.04.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США, считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более острых периодов, когда любой неверный шаг и отсутствие терпения могут вызвать угрозу прямого военного столкновения.
"Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис", - написал Медведев в своей статье для РИА Новости, рассуждая о нынешнем состоянии российско-американских отношений.
"Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях - "кризиса кризисов". В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания "веса" каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения", - продолжил зампред Совбеза.
В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. "Время было несколько иным, чем сейчас", признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, "была очень схожей". Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 21:52
Госдеп США назвал Россию агрессором
Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и "в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы", добавил он.
"Сегодня же это - антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода - ред.) "Северному потоку 2", встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно", - отметил Медведев.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
04:34
Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга
 
РоссияДмитрий МедведевНАТОКубаСШАПолитика
 
 
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