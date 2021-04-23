https://ria.ru/20210423/krizis-1729570507.html

Медведев оценил состояние отношений с США

Медведев оценил состояние отношений с США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США, считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:17

2021-04-23T08:17

2021-04-23T08:17

россия

дмитрий медведев

нато

куба

сша

политика

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США, считает такие ситуации благоприятной почвой для еще более острых периодов, когда любой неверный шаг и отсутствие терпения могут вызвать угрозу прямого военного столкновения."Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис", - написал Медведев в своей статье для РИА Новости, рассуждая о нынешнем состоянии российско-американских отношений.В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. "Время было несколько иным, чем сейчас", признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, "была очень схожей". Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать.Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и "в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы", добавил он."Сегодня же это - антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода - ред.) "Северному потоку 2", встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно", - отметил Медведев.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210420/gosdep-1729177750.html

https://ria.ru/20210423/garantii-1729564735.html

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куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, нато, куба, сша, политика