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В России выросло число краж с банковских счетов
В России выросло число краж с банковских счетов
Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:05
2021-04-23T15:05
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности правопорядка в РФ за 2020 год."В последнее время все большее распространение приобретают кражи, совершенные с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысяч, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее", - отмечается в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.В целом ситуация в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, остается сложной, признал генпрокурор. Их число в 2020 году составило более полумиллиона, а рост в сравнении с предыдущим годом составил 73,4 процента. "Увеличение числа таких преступлений идет уже на протяжении нескольких лет что в целом соответствует общемировым тенденциям цифровизации жизни, однако их скачкообразный рост вызывает крайнюю обеспокоенность", - говорится в докладе.Так, как отмечает генпрокурор, если в 2018 году удельный вес "цифровой" преступности находился на уровне 9 процентов от общего объема выявленных преступлений, то по итогам прошедшего года он составил уже четверть. При этом более чем в половине таких преступлений используется интернет и средства мобильной связи.Уровень раскрываемости киберпреступлений остается крайне низким, менее 20 процентов, что свидетельствует о неспособности оперативных и следственных органов справиться с ростом преступности этом направлении, говорится в докладе.
https://ria.ru/20210423/ulovka-1729565494.html
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия

В России выросло число краж с банковских счетов

15:05 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности правопорядка в РФ за 2020 год.
"В последнее время все большее распространение приобретают кражи, совершенные с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысяч, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее", - отмечается в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.
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В целом ситуация в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, остается сложной, признал генпрокурор. Их число в 2020 году составило более полумиллиона, а рост в сравнении с предыдущим годом составил 73,4 процента. "Увеличение числа таких преступлений идет уже на протяжении нескольких лет что в целом соответствует общемировым тенденциям цифровизации жизни, однако их скачкообразный рост вызывает крайнюю обеспокоенность", - говорится в докладе.
Так, как отмечает генпрокурор, если в 2018 году удельный вес "цифровой" преступности находился на уровне 9 процентов от общего объема выявленных преступлений, то по итогам прошедшего года он составил уже четверть. При этом более чем в половине таких преступлений используется интернет и средства мобильной связи.
Уровень раскрываемости киберпреступлений остается крайне низким, менее 20 процентов, что свидетельствует о неспособности оперативных и следственных органов справиться с ростом преступности этом направлении, говорится в докладе.
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