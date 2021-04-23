https://ria.ru/20210423/krazhi-1729650658.html
В России выросло число краж с банковских счетов
В России выросло число краж с банковских счетов
Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:05
2021-04-23T15:05
2021-04-23T15:05
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности правопорядка в РФ за 2020 год."В последнее время все большее распространение приобретают кражи, совершенные с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысяч, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее", - отмечается в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.В целом ситуация в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, остается сложной, признал генпрокурор. Их число в 2020 году составило более полумиллиона, а рост в сравнении с предыдущим годом составил 73,4 процента. "Увеличение числа таких преступлений идет уже на протяжении нескольких лет что в целом соответствует общемировым тенденциям цифровизации жизни, однако их скачкообразный рост вызывает крайнюю обеспокоенность", - говорится в докладе.Так, как отмечает генпрокурор, если в 2018 году удельный вес "цифровой" преступности находился на уровне 9 процентов от общего объема выявленных преступлений, то по итогам прошедшего года он составил уже четверть. При этом более чем в половине таких преступлений используется интернет и средства мобильной связи.Уровень раскрываемости киберпреступлений остается крайне низким, менее 20 процентов, что свидетельствует о неспособности оперативных и следственных органов справиться с ростом преступности этом направлении, говорится в докладе.
https://ria.ru/20210423/ulovka-1729565494.html
https://ria.ru/20210414/moshenniki-1728172583.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора
о состоянии законности правопорядка в РФ за 2020 год.
"В последнее время все большее распространение приобретают кражи, совершенные с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысяч, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее", - отмечается в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.
В целом ситуация в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, остается сложной, признал генпрокурор. Их число в 2020 году составило более полумиллиона, а рост в сравнении с предыдущим годом составил 73,4 процента. "Увеличение числа таких преступлений идет уже на протяжении нескольких лет что в целом соответствует общемировым тенденциям цифровизации жизни, однако их скачкообразный рост вызывает крайнюю обеспокоенность", - говорится в докладе.
Так, как отмечает генпрокурор, если в 2018 году удельный вес "цифровой" преступности находился на уровне 9 процентов от общего объема выявленных преступлений, то по итогам прошедшего года он составил уже четверть. При этом более чем в половине таких преступлений используется интернет и средства мобильной связи.
Уровень раскрываемости киберпреступлений остается крайне низким, менее 20 процентов, что свидетельствует о неспособности оперативных и следственных органов справиться с ростом преступности этом направлении, говорится в докладе.