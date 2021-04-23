https://ria.ru/20210423/krazhi-1729650658.html

В России выросло число краж с банковских счетов

В России выросло число краж с банковских счетов

Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:05

2021-04-23T15:05

2021-04-23T15:05

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число краж с банковских счетов и электронных денег выросло в прошлом году почти в два раза, на 81 процент, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности правопорядка в РФ за 2020 год."В последнее время все большее распространение приобретают кражи, совершенные с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысяч, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее", - отмечается в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.В целом ситуация в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, остается сложной, признал генпрокурор. Их число в 2020 году составило более полумиллиона, а рост в сравнении с предыдущим годом составил 73,4 процента. "Увеличение числа таких преступлений идет уже на протяжении нескольких лет что в целом соответствует общемировым тенденциям цифровизации жизни, однако их скачкообразный рост вызывает крайнюю обеспокоенность", - говорится в докладе.Так, как отмечает генпрокурор, если в 2018 году удельный вес "цифровой" преступности находился на уровне 9 процентов от общего объема выявленных преступлений, то по итогам прошедшего года он составил уже четверть. При этом более чем в половине таких преступлений используется интернет и средства мобильной связи.Уровень раскрываемости киберпреступлений остается крайне низким, менее 20 процентов, что свидетельствует о неспособности оперативных и следственных органов справиться с ростом преступности этом направлении, говорится в докладе.

https://ria.ru/20210423/ulovka-1729565494.html

https://ria.ru/20210414/moshenniki-1728172583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия