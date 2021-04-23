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https://ria.ru/20210423/kravchuk-1729657171.html
Кравчук вызвался защищать Украину от России с оружием в руках
Кравчук вызвался защищать Украину от России с оружием в руках
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов с оружием в руках защищать страну в случае... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:33
2021-04-23T15:57
россия
леонид кравчук
верховная рада украины
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
в мире
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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов с оружием в руках защищать страну в случае вторжения РФ."Если вы надумаете, я обращаюсь к россиянам, вынудить Украину действовать другим способом, при помощи силы, то имейте в виду, сегодня украинская армия, украинский народ, каждый человек, который живет в Украине и чувствует себя патриотом и защитником украинской земли, станет на защиту своей земли. И я лично пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю", - заявил Кравчук в эфире "4 канала".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729570238.html
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729480659.html
россия
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россия, леонид кравчук, верховная рада украины, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), в мире

Кравчук вызвался защищать Украину от России с оружием в руках

15:33 23.04.2021 (обновлено: 15:57 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов с оружием в руках защищать страну в случае вторжения РФ.
"Если вы надумаете, я обращаюсь к россиянам, вынудить Украину действовать другим способом, при помощи силы, то имейте в виду, сегодня украинская армия, украинский народ, каждый человек, который живет в Украине и чувствует себя патриотом и защитником украинской земли, станет на защиту своей земли. И я лично пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю", - заявил Кравчук в эфире "4 канала".
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 08:13
Медведев заявил об искусственном усугублении конфликта на востоке Украины
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 15:44
МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии
 
РоссияЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)В мире
 
 
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