https://ria.ru/20210423/kravchuk-1729657171.html

Кравчук вызвался защищать Украину от России с оружием в руках

Кравчук вызвался защищать Украину от России с оружием в руках

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов с оружием в руках защищать страну в случае... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:33

2021-04-23T15:33

2021-04-23T15:57

россия

леонид кравчук

верховная рада украины

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147517/14/1475171445_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_03faa3cfd0a66157ecb21831af373606.jpg

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов с оружием в руках защищать страну в случае вторжения РФ."Если вы надумаете, я обращаюсь к россиянам, вынудить Украину действовать другим способом, при помощи силы, то имейте в виду, сегодня украинская армия, украинский народ, каждый человек, который живет в Украине и чувствует себя патриотом и защитником украинской земли, станет на защиту своей земли. И я лично пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю", - заявил Кравчук в эфире "4 канала".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729570238.html

https://ria.ru/20210422/ukraina-1729480659.html

россия

москва

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид кравчук, верховная рада украины, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), в мире