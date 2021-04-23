Кравчук отказался ездить на переговоры по Донбассу в Минск
15:16 23.04.2021 (обновлено: 16:17 23.04.2021)
КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны.
Об этом он заявил в эфире "4 канала". Политик предположил, что и "делегация туда (в Минск. — Прим. ред.) не поедет".
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По словам Кравчука, Белоруссия подотчетна России, а Лукашенко "является вассалом". Он уточнил, что сегодня много стран готовы стать переговорной площадкой.
Экс-президент также прокомментировал призывы некоторых украинских политиков разорвать дипломатические отношения с Россией, отметив, что нужно использовать все форматы для разрешения конфликта в Донбассе.
"Когда мы идем по пути "нормандского формата" и "минской площадки", и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой. Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений. Сегодня мы должны использовать все пути, чтобы прекратить кризис и войну в Донбассе".
Ранее Кравчук уже заявлял, что допускает перенос встреч контактной группы, если в Минске пропадет возможность вести диалог из-за акций протеста. В свою очередь, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также сообщал, что Киев не будет больше отправлять делегации в Минск.
Комментируя эти высказывания, президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне отметил, что не переживает по этому поводу, так как "баба с возу — коню легче". При этом он уточнил, что смена места переговоров требует согласия всех сторон.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились.