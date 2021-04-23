https://ria.ru/20210423/kravchuk-1729653677.html

Кравчук отказался ездить на переговоры по Донбассу в Минск

Кравчук отказался ездить на переговоры по Донбассу в Минск

Экс-президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что больше не поедет в Минск на переговоры по... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:16

2021-04-23T15:16

2021-04-23T16:17

россия

алексей резников

донецкая народная республика

леонид кравчук

белоруссия

оон

донбасс

минск

киев

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны.Об этом он заявил в эфире "4 канала". Политик предположил, что и "делегация туда (в Минск. — Прим. ред.) не поедет".По словам Кравчука, Белоруссия подотчетна России, а Лукашенко "является вассалом". Он уточнил, что сегодня много стран готовы стать переговорной площадкой.Экс-президент также прокомментировал призывы некоторых украинских политиков разорвать дипломатические отношения с Россией, отметив, что нужно использовать все форматы для разрешения конфликта в Донбассе.Ранее Кравчук уже заявлял, что допускает перенос встреч контактной группы, если в Минске пропадет возможность вести диалог из-за акций протеста. В свою очередь, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также сообщал, что Киев не будет больше отправлять делегации в Минск.Комментируя эти высказывания, президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне отметил, что не переживает по этому поводу, так как "баба с возу — коню легче". При этом он уточнил, что смена места переговоров требует согласия всех сторон.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210422/peregovory-1729522042.html

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донецкая народная республика

белоруссия

донбасс

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россия, алексей резников, донецкая народная республика, леонид кравчук, белоруссия, оон, донбасс, минск, киев, в мире