Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/kosmos-1729704171.html
Режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он здоров
Режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он здоров
Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он физически здоров, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:04
2021-04-23T19:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
клим шипенко
международная космическая станция (мкс)
первый канал (телеканал)
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729703409_239:630:2717:2024_1920x0_80_0_0_82597286b809f81f5f07286689326528.jpg
САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он физически здоров, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В ноябре 2020 года Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием "Вызов". В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко."Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер. Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров", - сказал Рогозин.Он добавил, что в настоящее время продолжает работать медицинская комиссия, которая также отобрала несколько актрис. "Огромный отсев, к сожалению, идет. В принципе, ожидаемо… Очень придирчивые врачи, они смотрят на все ситуации. Кажется, что человек физически здоров для нормальной жизни, но поскольку повышенные требования для работы в космосе, даже для короткого полета, что многие не проходят", - объяснил Рогозин.
https://ria.ru/20210310/kosmos-1600507760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729703409_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_eae5e1ac861a0e7a945e38a2fe3382cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, международная космическая станция (мкс), первый канал (телеканал), роскосмос, дмитрий рогозин

Режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он здоров

19:04 23.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Клим Шипенко на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 31-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Режиссер Клим Шипенко на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 31-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он физически здоров, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В ноябре 2020 года Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием "Вызов". В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко.
"Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер. Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров", - сказал Рогозин.
Он добавил, что в настоящее время продолжает работать медицинская комиссия, которая также отобрала несколько актрис. "Огромный отсев, к сожалению, идет. В принципе, ожидаемо… Очень придирчивые врачи, они смотрят на все ситуации. Кажется, что человек физически здоров для нормальной жизни, но поскольку повышенные требования для работы в космосе, даже для короткого полета, что многие не проходят", - объяснил Рогозин.
Постер фильма Вызов Первого канала - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 02:20Культура
Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
 
КультураКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоМеждународная космическая станция (МКС)Первый канал (телеканал)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве разбился военный вертолет, погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния