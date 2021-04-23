https://ria.ru/20210423/kosmos-1729704171.html

Режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он здоров

Режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он здоров

Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он физически здоров, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:04

2021-04-23T19:04

2021-04-23T19:04

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клим шипенко

международная космическая станция (мкс)

первый канал (телеканал)

роскосмос

дмитрий рогозин

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САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС, он физически здоров, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В ноябре 2020 года Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием "Вызов". В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко."Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер. Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров", - сказал Рогозин.Он добавил, что в настоящее время продолжает работать медицинская комиссия, которая также отобрала несколько актрис. "Огромный отсев, к сожалению, идет. В принципе, ожидаемо… Очень придирчивые врачи, они смотрят на все ситуации. Кажется, что человек физически здоров для нормальной жизни, но поскольку повышенные требования для работы в космосе, даже для короткого полета, что многие не проходят", - объяснил Рогозин.

https://ria.ru/20210310/kosmos-1600507760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, международная космическая станция (мкс), первый канал (телеканал), роскосмос, дмитрий рогозин