https://ria.ru/20210423/kosmos-1729669389.html

Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника

Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника

"Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:27

2021-04-23T16:27

2021-04-23T22:35

россия

восточный

космос - риа наука

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

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САМАРА, 23 апр — РИА Новости. "Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам в пятницу."Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить еще космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности — они на пределе", — сказал Рогозин по итогам посещения Ракетно-космического центра "Прогресс".В этом году для ракет "Союз" намечается активная пусковая программа по контракту с OneWeb: 25 марта выполнен пуск с Восточного, на 26 апреля планируется второй. Затем последует еще два пуска с Восточного и четыре с Байконура.Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Он планируется 8 декабря.Помимо того, еще два пуска ракет "Союз" намечаются с Куру. Большое количество стартов будет проведено в интересах "Роскосмоса", Минобороны РФ и других федеральных ведомств.

https://ria.ru/20210423/stantsiya-1729635010.html

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восточный

байконур (город)

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россия, восточный, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)