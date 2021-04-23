Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника
16:27 23.04.2021 (обновлено: 22:35 23.04.2021)
© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"Ракета-носитель "Союз-У" на стартовом комплексе площадки №31 космодрома Байконур
САМАРА, 23 апр — РИА Новости. "Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам в пятницу.
"Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить еще космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности — они на пределе", — сказал Рогозин по итогам посещения Ракетно-космического центра "Прогресс".
В этом году для ракет "Союз" намечается активная пусковая программа по контракту с OneWeb: 25 марта выполнен пуск с Восточного, на 26 апреля планируется второй. Затем последует еще два пуска с Восточного и четыре с Байконура.
Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Он планируется 8 декабря.
Помимо того, еще два пуска ракет "Союз" намечаются с Куру. Большое количество стартов будет проведено в интересах "Роскосмоса", Минобороны РФ и других федеральных ведомств.