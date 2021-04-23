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Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника
Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника
"Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:27
2021-04-23T22:35
россия
восточный
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
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САМАРА, 23 апр — РИА Новости. "Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам в пятницу."Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить еще космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности — они на пределе", — сказал Рогозин по итогам посещения Ракетно-космического центра "Прогресс".В этом году для ракет "Союз" намечается активная пусковая программа по контракту с OneWeb: 25 марта выполнен пуск с Восточного, на 26 апреля планируется второй. Затем последует еще два пуска с Восточного и четыре с Байконура.Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Он планируется 8 декабря.Помимо того, еще два пуска ракет "Союз" намечаются с Куру. Большое количество стартов будет проведено в интересах "Роскосмоса", Минобороны РФ и других федеральных ведомств.
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россия, восточный, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)

Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника

16:27 23.04.2021 (обновлено: 22:35 23.04.2021)
 
© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"Ракета-носитель "Союз-У" на стартовом комплексе площадки №31 космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-У на стартовом комплексе площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"
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САМАРА, 23 апр — РИА Новости. "Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам в пятницу.
"Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить еще космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности — они на пределе", — сказал Рогозин по итогам посещения Ракетно-космического центра "Прогресс".
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
14:16
Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году
В этом году для ракет "Союз" намечается активная пусковая программа по контракту с OneWeb: 25 марта выполнен пуск с Восточного, на 26 апреля планируется второй. Затем последует еще два пуска с Восточного и четыре с Байконура.
Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Он планируется 8 декабря.
Помимо того, еще два пуска ракет "Союз" намечаются с Куру. Большое количество стартов будет проведено в интересах "Роскосмоса", Минобороны РФ и других федеральных ведомств.
 
РоссиявосточныйКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)
 
 
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