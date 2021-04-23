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В Тульской области более 70 коров погибли от истощения
В Тульской области более 70 коров погибли от истощения
Истощение, вероятно, стало причиной гибели 74 коров в Тульской области, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T22:11
2021-04-23T22:11
россия
тульская область
чернский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Истощение, вероятно, стало причиной гибели 74 коров в Тульской области, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.Ранее тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Областная прокуратура объявила о начале проверки, а также о том, что взяла на контроль начавшуюся проверку полиции.По данным прокуратуры, погибли 74 животных, они содержались в местном крестьянско-фермерском хозяйстве, которое ведет свою деятельность с 2017 года."Наиболее вероятная причина гибели животных - истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области", - сказала собеседница.Она отметила, что прокуратура Чернского района возбудила ряд дел об административных нарушениях в отношении руководителя хозяйства - сокрытие сведений о внезапном падеже животных, нарушение ветеринарно-санитарных правил утилизации скота, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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россия, тульская область, чернский район, происшествия

В Тульской области более 70 коров погибли от истощения

22:11 23.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму
Коровы на территории животноводческого хозяйства Партизан в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Истощение, вероятно, стало причиной гибели 74 коров в Тульской области, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Областная прокуратура объявила о начале проверки, а также о том, что взяла на контроль начавшуюся проверку полиции.
По данным прокуратуры, погибли 74 животных, они содержались в местном крестьянско-фермерском хозяйстве, которое ведет свою деятельность с 2017 года.
"Наиболее вероятная причина гибели животных - истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области", - сказала собеседница.
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Она отметила, что прокуратура Чернского района возбудила ряд дел об административных нарушениях в отношении руководителя хозяйства - сокрытие сведений о внезапном падеже животных, нарушение ветеринарно-санитарных правил утилизации скота, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
 
РоссияТульская областьЧернский районПроисшествия
 
 
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