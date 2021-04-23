В Тульской области более 70 коров погибли от истощения
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Истощение, вероятно, стало причиной гибели 74 коров в Тульской области, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Областная прокуратура объявила о начале проверки, а также о том, что взяла на контроль начавшуюся проверку полиции.
По данным прокуратуры, погибли 74 животных, они содержались в местном крестьянско-фермерском хозяйстве, которое ведет свою деятельность с 2017 года.
"Наиболее вероятная причина гибели животных - истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области", - сказала собеседница.
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Она отметила, что прокуратура Чернского района возбудила ряд дел об административных нарушениях в отношении руководителя хозяйства - сокрытие сведений о внезапном падеже животных, нарушение ветеринарно-санитарных правил утилизации скота, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.