https://ria.ru/20210423/korovy-1729721208.html

В Тульской области более 70 коров погибли от истощения

В Тульской области более 70 коров погибли от истощения

Истощение, вероятно, стало причиной гибели 74 коров в Тульской области, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T22:11

2021-04-23T22:11

2021-04-23T22:11

россия

тульская область

чернский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Истощение, вероятно, стало причиной гибели 74 коров в Тульской области, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.Ранее тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Областная прокуратура объявила о начале проверки, а также о том, что взяла на контроль начавшуюся проверку полиции.По данным прокуратуры, погибли 74 животных, они содержались в местном крестьянско-фермерском хозяйстве, которое ведет свою деятельность с 2017 года."Наиболее вероятная причина гибели животных - истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области", - сказала собеседница.Она отметила, что прокуратура Чернского района возбудила ряд дел об административных нарушениях в отношении руководителя хозяйства - сокрытие сведений о внезапном падеже животных, нарушение ветеринарно-санитарных правил утилизации скота, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

https://ria.ru/20210423/ryba-1729708764.html

россия

тульская область

чернский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тульская область, чернский район, происшествия