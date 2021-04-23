В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства падежа скота в Тульской области, где, по информации СМИ, в поле нашли 150 мертвых коров, сообщило надзорное ведомство.
Тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров.
"Прокуратура области на основании публикации в средствах массовой информации о массовом падеже скота на территории п. Жизнь Чернского района организовала проверку. На место происшествия выехал тульский природоохранный прокурор Нархан Ахмедов. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою проверку начала полиция, а прокуратура взяла процесс на контроль.