https://ria.ru/20210423/korova-1729625571.html

В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах

В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах

Прокуратура выясняет обстоятельства падежа скота в Тульской области, где, по информации СМИ, в поле нашли 150 мертвых коров, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:40

2021-04-23T13:40

2021-04-23T13:40

тульская область

чернский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства падежа скота в Тульской области, где, по информации СМИ, в поле нашли 150 мертвых коров, сообщило надзорное ведомство.Тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров.Отмечается, что свою проверку начала полиция, а прокуратура взяла процесс на контроль.

тульская область

чернский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, чернский район, происшествия