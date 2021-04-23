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В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах
В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах
Прокуратура выясняет обстоятельства падежа скота в Тульской области, где, по информации СМИ, в поле нашли 150 мертвых коров, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:40
2021-04-23T13:40
тульская область
чернский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства падежа скота в Тульской области, где, по информации СМИ, в поле нашли 150 мертвых коров, сообщило надзорное ведомство.Тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров.Отмечается, что свою проверку начала полиция, а прокуратура взяла процесс на контроль.
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РИА Новости
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тульская область, чернский район, происшествия

В Тульской области проверят данные о найденных в поле 150 мертвых коровах

13:40 23.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства "Партизан" в Крыму
Коровы на территории животноводческого хозяйства Партизан в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства падежа скота в Тульской области, где, по информации СМИ, в поле нашли 150 мертвых коров, сообщило надзорное ведомство.
Тульское интернет-издание Мyslo сообщило, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров.
"Прокуратура области на основании публикации в средствах массовой информации о массовом падеже скота на территории п. Жизнь Чернского района организовала проверку. На место происшествия выехал тульский природоохранный прокурор Нархан Ахмедов. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою проверку начала полиция, а прокуратура взяла процесс на контроль.
 
Тульская областьЧернский районПроисшествия
 
 
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