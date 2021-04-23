https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729697662.html
Производство вакцин от COVID-19 в Европе превзошло ожидания Еврокомиссии
Производство вакцин от COVID-19 в Европе превзошло ожидания Еврокомиссии
Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе растёт и даже превосходит ожидания, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:37
2021-04-23T18:37
2021-04-23T18:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе растёт и даже превосходит ожидания, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.Евросоюз в первом квартале испытывал трудности с поставками прививок от коронавируса. В настоящее время централизовано по всему ЕС разрешено применять четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Несмотря на инциденты, возникшие с AstraZeneca и J&J, еврокомиссар пишет, что все четыре вакцины являются безопасными и эффективными."Благодаря четырём безопасным и эффективным вакцинам, росту производственных мощностей и даже с превышением ожиданий у некоторых компаний, в этом квартале мы увидим четырехкратное увеличение поставок по сравнению с первыми тремя месяцами года", - отметила Кириакидес.Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на текущей неделе заявил, что эпидемиологическая ситуация остаётся непростой во многих странах Евросоюза, однако скоро она может измениться к лучшему благодаря вакцинации.Он также заметил, что поставки вакцин в ЕС, которые затормозились в первом квартале, значительно вырастут во втором. По его информации, ЕС может получить порядка 250 миллионов доз вакцины Pfizer, 35 миллионов доз Moderna и 70 миллионов AstraZeneca. Это будет означать, что 355 миллионов доз вакцин с введением двумя уколами поступит к концу июня, резюмировал он.Вакцина J&J вводится одной дозой, Шефчович не уточнил, какое конкретно количество этого препарата получит ЕС в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20210423/politizatsiya-1729670783.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/vaktsina-1729412524.html
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коронавирус covid-19, вакцины, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, в мире